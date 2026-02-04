Si tratta del dipendente di una ditta incaricata da Anas per i lavori di manutenzione del verde. È stato travolto da un furgone

Un operaio è stato investito questa mattina lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”. L’incidente si è verificato nei pressi dell'area di parcheggio di Pizzo al chilometro 342,000.

Coinvolto un operaio di una ditta incaricata da Anas per i lavori di manutenzione del verde. Per cause in corso di accertamento, un furgone in transito nei pressi del cantiere ha investito l’operaio, che è stato trasportato in ospedale.

Il traffico in direzione sud risulta al momento rallentato. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso e per il ripristino della regolare viabilità.