Una forte perturbazione atlantica è attesa tra mercoledì e giovedì, con precipitazioni abbondanti, raffiche fino a 140 km/h e violente mareggiate

La settimana appena iniziata prosegue sulla falsa riga di quella precedente: un treno di perturbazioni atlantiche continua a interessare la Calabria, con piogge abbondanti e venti forti.

Nuovo ciclone in arrivo sulla Calabria

Una configurazione meteorologica piuttosto pericolosa è attesa tra mercoledì e giovedì: una violenta perturbazione, legata a un nuovo ciclone, raggiungerà la regione portando maltempo localmente intenso. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le aree più colpite saranno ancora una volta quelle del Tirreno cosentino, del Catanzarese e la fascia compresa tra Vibonese e Reggino, comprese le aree interne.

Gli accumuli pluviometrici potranno risultare nuovamente abbondanti, con possibili criticità di tipo idrogeologico, dal momento che i terreni risultano ormai saturi a causa delle piogge persistenti che interessano il territorio da metà gennaio. Fenomeni intensi saranno comunque possibili anche lungo le aree joniche, con sconfinamenti soprattutto su Catanzarese e Reggino.

Raffiche di tempesta e mareggiate violente

Con l’arrivo della perturbazione è previsto un notevole rinforzo dei venti dai quadranti occidentali: i forti contrasti barici provocheranno raffiche molto forti o di burrasca su tutta la regione. I valori potranno superare i 100 km/h lungo le coste tirreniche, con punte fino a 130-140 km/h sui crinali montuosi e lungo le aree joniche più esposte ai venti di caduta.

Massima attenzione anche ai mari. Le mappe a corredo dell’articolo hanno già mostrato gli effetti del ciclone Harry sulle coste joniche, ma nella giornata di giovedì sarà il turno delle coste tirreniche. Le forti raffiche di vento determineranno un sensibile aumento del moto ondoso su tutti i litorali, con onde che potranno raggiungere o superare i 6 metri di altezza lungo le coste cosentine, lametine, vibonesi e reggine, causando possibili disagi, soprattutto nelle aree già colpite dall’erosione costiera di questi giorni.