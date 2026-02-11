Nuova ondata di maltempo in Calabria. In queste ore, la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione lungo i territori della fascia tirrenica. L’allerta sarà gialla per l’area jonica. Attese piogge e venti di burrasca che provocheranno anche violente mareggiate. Alla luce del nuovo ciclone in arrivo, alcuni sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo.  

Ambiente

Il nuovo ciclone si chiama Ulrike: domani allerta arancione nel Vibonese, previsti nubifragi e venti di tempesta

Salvatore Lia
Il nuovo ciclone si chiama Ulrike: domani allerta arancione nel Vibonese, previsti nubifragi e venti di tempesta

L’elenco dei comuni che chiudono le scuole

  • Vibo Valentia
  • Arena
  • Nicotera

[IN AGGIORNAMENTO]