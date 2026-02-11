A seguito dell’allerta meteo emessa dalla Protezione civile gli Enti stanno valutando la sospensione delle lezioni. Il primo a decidere è stato il sindaco della città capoluogo. Le ordinanze in aggiornamento

Nuova ondata di maltempo in Calabria. In queste ore, la Protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione lungo i territori della fascia tirrenica. L’allerta sarà gialla per l’area jonica. Attese piogge e venti di burrasca che provocheranno anche violente mareggiate. Alla luce del nuovo ciclone in arrivo, alcuni sindaci stanno predisponendo la chiusura delle scuole anche al fine di limitare gli spostamenti per prevenire possibili situazioni di pericolo.

L’elenco dei comuni che chiudono le scuole

Vibo Valentia

Arena

Nicotera

[IN AGGIORNAMENTO]