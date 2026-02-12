La Protezione civile ha emesso il nuovo bollettino che descrive una situazione immutata anche nella giornata di venerdì, con precipitazioni temporalesche, vento forte e mareggiate

Ancora una giornata di allerta meteo arancione per il Vibonese. La Protezione civile della Calabria ha emesso il nuovo bollettino valido sino a venerdì 13 febbraio. La situazione, dunque, non cambia: anche domani, infatti, sul Vibonese l’allerta resterà arancione, identico scenario in vigore oggi. Inevitabilmente molti Comuni procederanno a chiudere le scuole, come avvenuto nella giornata odierna.

In particolare, sono previsti venti di burrasca con raffiche di tempesta e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Precipitazioni da sparse a diffuse, specialmente sul versante tirrenico accompagnate da rovesci di forte intensità, raffiche di vento e attività elettrica.