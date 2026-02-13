L'incidente si è verificato intorno alle 19. Sul posto la polizia per le indagini del caso e i sanitari del 118
Un incidente stradale si è verificato questa sera, intorno alle ore 19, sulla centralissima viale Kennedy a Vibo Valentia. Un’auto in transito ha investito un pedone per cause in corso di accertamento.
Sul luogo del sinistro è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al ferito, disponendone poi il trasferimento presso l’ospedale Jazzolino.
Gli agenti della polizia sono intervenuti per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti. L'incidente ha causato rallentamenti alla circolazione lungo l’arteria stradale.