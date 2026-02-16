Queste piccole creature marine, simili a meduse, sono state spinte fino a riva dalla mareggiata. Si chiamano Velelle velelle e spesso il mare le porta sulla spiaggia tra inverno e primavera. Innocue per l’uomo, sono considerate un segno di buon auspicio
PHOTO
Ha suscitato curiosità la presenza, in questi giorni di forte vento, di decine, migliaia di piccole creature marine apparse sulla battigia nei pressi del Lido La Rada a Vibo Marina. Di colore blu scuro, sono dotate di una “vela” trasparente che nella forma ricorda le carte dei pasticcini. Per questo motivo le Velelle velelle vengono anche chiamate “Barchette di San Pietro”.
Si tratta di un fenomeno abbastanza diffuso nel periodo invernale-primaverile, quando questi invertebrati dalla struttura galleggiante a forma di disco e dotati di una vela trasparente, che consente loro di muoversi sulla superficie dell’acqua, vengono sospinti dal vento che, in caso di fenomeno di forte intensità, le fa arrivare sulle spiagge. Sembrano meduse, ma non lo sono, in biologia vengono classificati come idrozoi.
A volte sembrano delle macchie di petrolio perché amano stare assieme formando degli agglomerati. Appena spiaggiate, mantengono colori brillanti, ma dopo alcune ore perdono trasparenza e si disidratano. Una presenza misteriosa, leggera e poetica, ma quando vanno in decomposizione emanano un odore assai sgradevole. C’è anche da annotare che, in molte culture mediterranee, sono considerate un segno di buon auspicio.