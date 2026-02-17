Un cadavere è stato avvistato in mare a Tropea, al largo della spiaggia Le Roccette. Ad accorgersi della presenza della sagoma tra le onde (una e non due come inizialmente era trapelato, ndr), sono stati gli studenti di un istituto scolastico cittadino che hanno subito allertato i soccorsi.

Il corpo – si tratterebbe di una donna – era stato inizialmente spinto dalle onde sulla battigia, per poi finire poco dopo nuovamente in mare. Sul posto presenti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto.

Le condizioni del mare hanno reso difficoltose le operazioni di recupero. Alla fine, il cadavere è stato raggiunto e riportato a riva dal comandante della Guardia costiera di Tropea Giuseppe Durante, che non ha esitato a sfidare le onde.

Il macabro ritrovamento segue quelli nel Cosentino tra stamattina e i giorni scorsi: anche lì – fra Paola, Scalea e Amantea – il mar Tirreno ha restituito tre cadaveri.