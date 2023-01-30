Il coordinamento provinciale del partito ha espresso sincere congratulazioni al sindaco di Zambrone per l'elezione alla guida della Provincia

Il Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia e i Circoli Territoriali della provincia di Vibo Valentia esprimono le più sincere congratulazioni all’avvocato Corrado L’Andolina eletto alla carica di presidente dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia. “Un presidente

indicato e sostenuto da tutti i partiti di centro-destra, che dimostrano ancora una volta l’importanza della compattezza dello schieramento. Siamo convinti – fa sapere il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba – che l’esperienza amministrativa e politica di L’Andolina potranno segnare il passo e rilanciare l’attività dell’ente provincia nel non facile compito di costruzione di quel percorso virtuoso necessario per la crescita di un importante territorio dalle diverse vocazioni”. Il coordinatore provinciale Pasquale La Gamba con i vice coordinatori Maddalena Basile, Franco D’Agostino e Sabatino Falduto, hanno espresso il loro ringraziamento ai sindaci e a tutti gli amministratori di Fratelli d’Italia della provincia che hanno sostenuto con chiarezza e lealtà il neo presidente. “Affidiamo a lui questo delicato compito di guida di questo ente strategico, convinti che dimostrerà con l’azione amministrativa di essere stato la scelta giusta”.

LEGGI ANCHE: Provincia, elezione del presidente L’Andolina: soddisfatti Mangialavori, Limardo e Comito

L’Andolina nuovo presidente della Provincia, De Nisi: «Sue capacità andranno oltre gli ostacoli»

Elezioni provinciali, Di Bartolo: «Abbiamo offerto una proposta competitiva al centrodestra»