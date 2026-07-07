Nuova seduta programmata questa mattina. Cinque i punti all’ordine del giorno. Tra questi anche la nomina dei vertici amministrativi e sindacali di Fincalabra e la modifica dei confini di due comuni vibonesi

Ordine del giorno snello per la seduta odierna del Consiglio regionale che, convocato dal presidente Salvatore Cirillo per discutere di sei punti, ha appena preso il via. Solo questa mattina infatti è stato aggiunto in coda un ulteriore punto: la proposta di legge regionale presentata dai consiglieri Giannetta, Caputo, Mattiani, Brutto e Pitaro prevede tra gli altri l'esenzione totale per le tasse di abilitazione professionale in Calabria a partire dal 1° gennaio 2027. È rivolta a tutti i neolaureati che devono sostenere un esame di Stato per l'abilitazione e l'iscrizione ai rispettivi albi professionali. L’impatto sul Bilancio regionale è pari a 100mila euro l’anno; ma anche la deroga speciale per l'assegnazione degli alloggi ERP legata allo smantellamento del campo Rom di Scordovillo e i nuovi requisiti transitori per il ruolo dei conducenti di veicoli pubblici non di linea.



Di certo il più impegnativo degli argomenti in discussione pare essere proprio il quinto con le Nomine e designazioni della tredicesima legislatura in vari enti e organismi attivi. Le proposte di provvedimento d'ufficio interesseranno la Consulta Regionale per la Difesa e Tutela delle Professioni (tre membri); il CdA dell'Elaioteca regionale “Casa degli Oli Extravergini d’oliva di Calabria”; il Revisore contabile del Consorzio per la tutela del cedro di Calabria; i cinque esperti dell’Osservatorio regionale per lo sport e soprattutto i vertici amministrativi e sindacali di Fincalabra S.p.A. Nelle scorse legislazioni era stato il presidente dell’Assemblea ad aver ritirato il punto per discuterlo nell’Ufficio di presidenza.



Prima pero, ci sarà da ristabilire i confini comunali nel Vibonese, dando il via libera al primo punto all’ordine del giorno, che mette sul piatto una Proposta di Provvedimento Amministrativo n. 66/13^ per l'indizione di un referendum consultivo obbligatorio. La consultazione, basata sulla proposta di legge del consigliere Vito Pitaro, deciderà la modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli. Il voto, circoscritto per ragioni di "interesse qualificato" alle sole 13 famiglie residenti nella Contrada "Cancino" di Zaccanopoli, stabilirà il passaggio formale di terreni e fabbricati sotto la giurisdizione di Zambrone.



All’attenzione dell’aula anche la proposta di legge n. 43/13^, presentata dai consiglieri Laghi e Ferrari, volta a contrastare la contaminazione da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS). Il testo fissa Valori-Limite di Emissione (VLE) per gli scarichi in acque superficiali molto più rigidi rispetto agli standard nazionali. La norma introduce anche controlli serrati e obblighi di trasparenza (pubblicazione dati online entro 30 giorni) per depuratori industriali e discariche, istituendo un Comitato Tecnico Scientifico permanente presso l’Arpacal, «a costo zero» per le casse pubbliche.

Spazio anche alla sicurezza stradale.

Al terzo punto all’ordine del giorno si pensa alle creazione, a Crotone, di un hub dell'Intelligenza artificiale. La Proposta di legge n. 51/13^ (relatore Sergio Ferrari) intende istituzionalizzare il Crisc (Centro regionale di monitoraggio degli incidenti stradali) stabilendo la sua sede permanente a Crotone secondo un modello Hub & Spoke connesso ai nodi provinciali. Lo stanziamento complessivo previsto è di 210mila euro per il triennio 2026-2028 (70 mila euro annui), e nelle previsioni dei proponenti la piattaforma tecnologica si evolverà integrando moduli di intelligenza artificiale per l'analisi predittiva dei punti stradali più rischiosi (black spot). Con la proposta, all’articolo 14 viene istituita anche la Giornata regionale della sicurezza stradale che vuole essere celebrata annualmente la terza domenica del mese di novembre, in concomitanza con la Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Tra i punti anche l'Ordine del Giorno presentato dal Consigliere e capogruppo forzista Domenico Giannetta per l’istituzione di un Tavolo tecnico regionale presso il Dipartimento tutela della salute. L'organismo, che vedrà la partecipazione di Azienda Zero e degli Ordini professionali, coordinerà l'attuazione dell'articolo 1, comma 940, della Legge di Bilancio 2026. L'obiettivo strategico è disciplinare e uniformare l'accesso all'area della dirigenza del SSR per i medici veterinari specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, valorizzando la categoria impegnata quotidianamente nella sicurezza alimentare e nella prevenzione delle zoonosi.