La consigliera comunale di "Progressisti per Vibo" incalza l'amministrazione Limardo: «Limiti di velocità non rispettati e incolumità dei pedoni a rischio»

«L’amministrazione comunale di Vibo Valentia intervenga al più presto per ristabilire le condizioni di sicurezza lungo la centralissima via Roma della frazione Longobardi, prima che abbia a verificarsi qualche grave incidente». Lo chiede la consigliera comunale di “Progressisti per Vibo” Loredana Pilegi. «Il tratto stradale in questione – aggiunge -, com’è noto, costituisce il principale collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni costiere, Vibo Marina in primis, e viene quotidianamente attraversato da migliaia di autovetture e mezzi pesanti. Ciò, alla luce della circostanza che detta strada attraversa longitudinalmente quasi tutto il centro abitato, comporta evidenti disagi per la popolazione e, soprattutto, per i pedoni che a ragion veduta si sentono minacciati dal passaggio di veicoli che non di rado sfrecciano incuranti della presenza di scuole, abitazioni, attività commerciali ed edifici pubblici e dei relativi utenti, spesso anziani e bambini. Occorre dunque – rimarca Pilegi – mettere al più presto in sicurezza la strada, attuando quanto necessario per dissuadere gli automobilisti più indisciplinati dal superare i limiti di velocità e per realizzare opere che salvaguardino l’incolumità dei pedoni. Si restituisca serenità alla comunità di Longobardi – è la conclusione – ma lo si faccia al più presto prima che qualcosa di irreparabile possa accadere».