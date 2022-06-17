Disco verde della giunta per eseguire i lavori nella parte centrale dell'arteria. Presto in appalto gli interventi per la zona alta della strada che coincide con l’ingresso nella frazione

Alla fine il tanto auspicato progetto per la realizzazione di interventi straordinari è finalmente arrivato. Approvato, infatti, proprio nella giornata di oggi, dalla giunta comunale di Vibo Valentia, su indirizzo dell’assessore ai Lavori pubblici Giovanni Russo, il progetto esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria – via Roma-Longobardi” (che consistono soprattutto in un massiccio intervento di bitumazione della centralissima strada che attraversa per intero il centro abitato) per l’importo complessivo dei lavori pari a 100.297,73 euro. Il progetto è stato redatto dal tecnico comunale, dipendete di ruolo, architetto Giuseppe Petruzza, che è stato nominato dall’amministrazione anche responsabile Unico del procedimento, mente collaboratore amministrativo è Maurizio Bardari, sempre dipendente comunale. [Continua in basso]

Dobbiamo ricordare che pochissimi giorni addietro è stato il capogruppo dei Progressisti per Vibo al Comune capoluogo Loredana Pilegi a rivolgersi all’amministrazione comunale di Vibo Valentia affinché potesse intervenire al più presto proprio «per ristabilire le condizioni di sicurezza lungo la centralissima via della frazione, prima che abbia a verificarsi qualche grave incidente. Il tratto stradale in questione – ha proseguito l’interessata -, com’è noto, costituisce il principale collegamento tra il comune capoluogo e le frazioni costiere, Vibo Marina in primis, e viene quotidianamente attraversato da migliaia di autovetture e mezzi pesanti. Ciò, alla luce della circostanza che detta strada attraversa longitudinalmente quasi tutto il centro abitato, comporta evidenti disagi per la popolazione e, soprattutto, per i pedoni che a ragion veduta si sentono minacciati dal passaggio di veicoli che non di rado sfrecciano incuranti della presenza di scuole, abitazioni, attività commerciali ed edifici pubblici e dei relativi utenti, spesso anziani e bambini. Occorre dunque – ha aggiunto sempre il capogruppo – mettere al più presto in sicurezza la strada, attuando quanto necessario per dissuadere gli automobilisti più indisciplinati dal superare i limiti di velocità e per realizzare opere che salvaguardino l’incolumità dei pedoni».

Presto in appalto i lavori per la sistemazione dell’ingresso alla frazione

Per quanto riguarda, invece, la parte iniziale di via Roma, vale a dire quella che coincide con l’unico e solo ingresso nella frazione per chi arriva dal capoluogo, l’assessore Russo ha fatto sapere che i lavori saranno presto mandati in appalto: interventi che consistono, sostanzialmente, nella regimentazione delle acque e nel consolidamento della strada a monte e a valle, della parte superiore (dove è posto l’ingresso) e inferiore (che termina poco prima della chiesa matrice). Va detto che la storia recente di questo lembo di strada (dall’ingresso a prima della chiesa matrice) è decisamente infausto. Sì, perché l’arteria è stata riaperta a fine aprile scorso dopo mesi di chiusura totale e interventi che sembravano non avere una fine. La via era stata chiusa – come si ricorderà – con un’ordinanza della Polizia municipale di Vibo Valentia nell’agosto dello scorso anno dopo una breve riapertura ed un nuovo cedimento dell’asfalto. Meno di due mesi dalla fine dei lavori (giugno 2021), infatti, nel tratto iniziale, prossimo alla statale 18, erano comparse delle nuove e preoccupanti crepe. Problema sempre uguale: lo smottamento del terreno, e conseguentemente del piano viabile, a causa della mancata regimentazione delle acque piovane lungo la via.