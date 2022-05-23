Prevista una riunione tra il presidente della Provincia Salvatore Solano, la commissione Viabilità e i consiglieri regionali: «Bisogna tenere conto dell'interesse della realtà territoriale»

La messa in sicurezza delle strade provinciali sarà al centro di un incontro tra il presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, i componenti della commissione consiliare provinciale Viabilità, presieduta da Domenico Tomaselli e i consiglieri regionali del territorio. Alla riunione della Commissione Viabilità che si terrà, domani 24 maggio, alle ore 11, nell’aula consiliare della Provincia di Vibo, sono stati invitati i consiglieri regionali Francesco Afflitto, Ernesto Alecci, Michele Comito, Francesco De Nisi, Valeria Fedele, Antonio Loschiavo, Raffaele Mammoliti, Filippo Mancuso, Antonio Montuoro e Pietro Raso.



«Il confronto che avremo con i consiglieri regionali sarà importante sia sotto l’aspetto amministrativo che sotto quello politico – ha dichiarato il presidente della Commissione Viabilità Tomaselli. Vi sono questioni afferenti alla Provincia di Vibo che necessitano di atti e attività amministrative di pertinenza della Regione. Solo l’amministrazione regionale può sbloccare determinate situazioni assai rilevanti per l’innesco di dinamiche di sviluppo del nostro territorio. Dall’altro canto, si vuol fare sinergia confrontandoci con i consiglieri regionali senza fermarci al colore politico della “maglia” ma tenendo, invece, conto dell’interesse della realtà territoriale del Vibonese. La politica è servizio – ha chiosato Tomaselli – e bisogna impegnarsi con ogni mezzo pe risolvere i problemi dei cittadini».