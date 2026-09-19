Dopo il via libera della giunta, il presidente della Regione ha fissato la data delle consultazioni. Una trentina di residenti di Contrada Cancino si recheranno alle urne dalle 8 alle 21. Ecco il quesito referendario

Si svolgerà domenica 29 novembre il referendum consultivo per la modifica dei confini territoriali tra i comuni di Zambrone e Zaccanopoli, in provincia di Vibo Valentia. Lo ha stabilito con proprio decreto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo aver ottenuto dalla giunta il via libera alla consultazione.

Il referendum dovrà stabilire se la località denominata contrada Cancino debba essere ufficialmente trasferita dal territorio di Zaccanopoli a quello di Zambrone. Al voto si recheranno i residenti dell’area contesa (circa una trentina di persone per un totale di 13 famiglie), i quali si troveranno dinnanzi al seguente quesito: «Volete voi che i confini territoriali tra i comuni di Zaccanopoli e Zambrone siano modificati secondo quanto statuito dall’articolo 1 della proposta di legge n.57/13^ ovvero che la porzione di territorio del Comune di Zaccanopoli individuata nell’allegato A della proposta di legge de qua venga trasferita dal Comune di Zaccanopoli al Comune di Zambrone?».

Le operazioni di voto si svolgeranno nella sola giornata di domenica 29 novembre dalle ore 08.00 fino alle 21.00, lo scrutinio avverrà immediatamente dopo la chiusura delle urne. Secondo quanto riportato nella relazione d’accompagnamento alla proposta di legge, saranno trenta le persone che dovranno recarsi al voto, sarà dunque necessario allestire un solo seggio. Il costo complessivo per lo svolgimento del referendum è stato quantificato «nel suo tetto massimo» in 39mila euro.