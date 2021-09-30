Al centro della polemica le dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione sulla riapertura della struttura turistica ex Valtur

«Non consentiremo a De Magistris di continuare a gettare fumo negli occhi dei calabresi». Arriva decisa la posizione di Gian Maria Lebrino, professionista nicoterese e giovane segretario provinciale del Partito socialista italiano, in merito recenti dichiarazioni del candidato alla presidenza della Regione Luigi De Magistris con le quali ha prospettato la creazione di cinquecento posti di lavoro mediante la riapertura della struttura turistica ex Valtur. [Continua in basso]

«I cittadini di Nicotera – prosegue Lebrino – hanno grande dignità e non si lasciano prendere in giro da chi pensa di raccogliere voti con facili promesse di posti di lavoro. I temi dell’occupazione e di una nuova prospettiva per il settore turistico passano dal confronto con le realtà pubbliche e private, dalla capacità di programmare infrastrutture e servizi, costruendo insieme al territorio una visione di sviluppo produttivo. Per fare questo – prosegue l’esponente locale del Psi – sono indispensabili due elementi: conoscere il territorio e dimostrare credibilità. I fatti, ancora prima delle parole, hanno già bocciato l’ex sindaco di Napoli. Noi socialisti vibonesi e nicoteresi abbiamo assunto un impegno concreto e continueremo a stare sulla prima linea, con la coerenza che da sempre ci distingue, consapevoli di poter dare a questo territorio e alla Calabria una risposta all’altezza delle aspettative, insieme a tutte le forze del centrosinistra e con Amalia Bruni presidente della Regione».