Decreto del presidente Salvatore Solano che conferisce l’incarico per il triennio 2022/2023. Il segretario generale dell’ente Domenico Arena aveva in precedenza approvato le istanze degli idonei

Nominati dal presidente dell’amministrazione provinciale di Vibo Valentia Salvatore Solano i tre nuovi componenti del Nucleo di valutazione dell’ente per il triennio luglio 2022-luglio 2025, incarico non rinnovabile. Si tratta di Caterina Claudia Carnovale, Claudio Colaci e Pasquale Contartese. L’incarico è stato formalizzato con apposito decreto del massimo responsabile di Palazzo ex Enel. In precedenza, l’amministrazione ha approvato – tramite determina (la numero 1.133) del suo segretario generale Domenico Arena – l’elenco dei professionisti ritenuti idonei a ricoprire proprio l’incarico di componenti del Nucleo. L’elenco in questione è stato formato sulla base delle istanze pervenute e contente annotazioni inerenti l’esame e la valutazione dei curricula. Nel termine di scadenza per la nomina del Nucleo di valutazione sono pervenute e acquisite dagli uffici competenti di Palazzo ex Enel complessive 29 domande con gli allegati dei curricula dei professionisti con conoscenze tecnico-giuridiche ed esperienza maturata nel campo del management.[Continua in basso]

A fine maggio l’Avviso per la ricerca dei nuovi componenti

L’Avviso per la ricerca dei nuovi tre componenti del Nucleo di valutazione (organismo che ha il compito di garantire la validità metodologica dell’intero sistema di gestione della performance) era stato pubblicato dall’amministrazione provinciale di contrada Bitonto a fine maggio. Il bando – considerato l’atto di indirizzo contenuto nella delibera di fine gennaio scorso del presidente Salvatore Solano – è stato predisposto e approvato dall’ex segretario generale dell’ente Domenico Libero Scuglia con propria determina, tenuto conto del fatto che, naturalmente, i suoi componenti (nominati con decreto del presidente il 24 giugno del 2019) avrebbero terminato il loro incarico a luglio di quest’anno, quindi ormai concluso. L’elenco dei professionisti aspiranti a formare il futuro Nucleo di valutazione è stato formato dall’attuale segretario generale di Palazzo ex Enel, che ha dunque verificato i requisiti di ammissione dei candidati alla suddetta selezione. Mentre i tre nuovi componenti del Nucleo di valutazione – come scritto – sono stati individuati e, quindi, nominati direttamente dal presidente Salvatore Solano tra i soggetti che, avendo presentato la propria candidatura ed essendo in possesso dei requisiti indicati dal bando, sono stati considerati dal presidente della Provincia, sulla base dei curricula professionali, delle esperienze maturate, nonché in base ai risultati del colloquio, tra i più adatti a ricoprire l’incarico.

Ecco l’elenco di tutti i professionisti ritenuti idonei