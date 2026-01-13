Il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Vibo Valentia, Pasquale La Gamba, insieme al coordinamento provinciale del partito, esprime grande soddisfazione per il potenziamento degli organici delle forze di polizia nella provincia di Vibo Valentia.

«L’assegnazione di 19 nuove unità – si legge in una nota stampa di Fdi- rappresenta un segnale concreto di attenzione verso un territorio che necessita di strumenti sempre più efficaci per il contrasto alla criminalità e per la tutela dei cittadini. Le nuove risorse andranno a rafforzare la Questura, la Squadra Mobile, la Polizia Stradale, la Polizia Postale e i servizi di istruzione e formazione del personale».

«Si tratta – dichiara Pasquale La Gamba – di un risultato importante e non scontato, frutto del costante impegno del sottosegretario al Ministero dell’Interno Wanda Ferro e del Governo guidato da Giorgia Meloni, che hanno dimostrato, ancora una volta, di mantenere gli impegni assunti con il territorio vibonese e con la Calabria».

«Il rafforzamento degli organici – prosegue La Gamba – è una risposta concreta alla domanda di sicurezza che proviene dai cittadini e rappresenta un sostegno prezioso al lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa, spesso chiamati ad operare in contesti complessi e difficili».

Il coordinamento provinciale di Vibo Valentia rinnova, dunque, il proprio ringraziamento «al Governo nazionale e conferma il massimo impegno politico per continuare a sostenere ogni iniziativa volta a garantire maggiore legalità, presenza dello Stato e serenità nelle comunità della provincia».