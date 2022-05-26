Francesco Muzzopappa e i suoi candidati bocciano le proposte avanzate dalle liste avversarie e propongono soluzioni alternative

«La lista guidata da Pititto non sa nemmeno di cosa si sta parlando e quali sono le vere necessità fattibili e non idilliache è ormai chiaro a tutti». È quanto dichiara la lista “Città libera” di Pizzo, guidata Francesco Muzzopappa, rivolgendosi allo schieramento “Adesso Pizzo” che candida a sindaco Sergio Pititto.

«Il paradosso è che si nomini e si fantastichi di effettuare interventi sul Programma operativo regionale 22/25, disconoscendo persino che il piano è già stato varato e Pizzo viene così emarginata ad essere solo una piccola centrale operativa, ossia la sede di un centralino. Reo e complice proprio il partito di Forza Italia e i suoi politici vibonesi, che sostengono la lista di Pittitto e che scendono per fare incetta di voti, promettendo ricchi premi per poi accoltellare apertamente la nostra città, relegandola tra le cenerentole regionali. Questa è quella “cartolina sciancata” che Pititto e la sua lista vogliono proporre agli elettori». [Continua in basso]



Non mancano poi critiche anche al candidato a sindaco De Pasquale, che «inneggia ad una sua indipendenza partitica, ma ha al suo interno ben due partiti politici (PD e 5 Stelle) che, a quanto ci risulta, non hanno minimamente protestato per la scelta sanitaria operata su Pizzo dalla Regione Calabria, pur avendo in seno al Consiglio regionale dei loro esponenti».



Secondo la lista “Città libera”, «questi paradossi vanno evidenziati agli elettori. Facile parlare e promettere in campagna elettorale senza conoscere le realtà territoriali e dimenticare il giorno dopo cosa e quali sono state le promesse. La nostra proposta è invece voler veramente rilanciare e non solo a parole ma con concrete proposte l’ospedale di Pizzo mediante l’attivazione dei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza). A decorrere da quest’anno, la Legge di bilancio 2022 ha indirizzato uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l’aggiornamento dei Lea. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale. Pertanto è auspicabile l’uso di tali fondi da parte dell’Asp di Vibo Valentia per quanto riguarda l’apertura di ambulatori specialistici -ad esempio di Odontoiatria e Dermatologia – all’ospedale di Pizzo, senza peraltro incidere sul plafond della spesa sanitaria nazionale. Inoltre – proseguono i referenti della lista di Muzzopappa – con l’aggiornamento dei Lea sono state eliminate le tecnologie ormai obsolete, dando priorità a prestazioni tecnologicamente avanzate. I nuovi Lea garantiscono la tutela della salute nei bambini di età compresa tra 0 e 14 anni tramite il monitoraggio di carie e male-occlusioni, i trattamenti della patologia cariosa e la correzione delle patologie ortognatodontiche a maggior rischio».



I candidati raccontano che «sono garantite ai cittadini con vulnerabilità sanitaria e/o sociale tutte le prestazioni odontoiatriche previste dal piano sanitario individuale ed incluse nel nomenclatore generale. Per tutti i pazienti, invece, sono garantite le visite odontoiatriche con fine di diagnosi precoce di patologie neoplastiche e il trattamento delle urgenze. Altresì sono garantite le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nei quali rientrano gli ambulatori specialistici della branca dermatologica di diagnosi e cure. Tali obiettivi si possono raggiungere oltre che con l’intervento dell’Asp, ove non fosse possibile, anche con la partecipazione di professionisti autonomi ai quali va corrisposto un ticket sulle prestazioni effettuate. Concretezza da parte di Città Libera e reali proposte non fumo negli occhi e mere proteste elettorali da parte delle altre due liste».