Edilizia scolastica e viabilità delle aree montane tornano al centro del dibattito politico provinciale. A intervenire è il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, che richiama l’attenzione sull’iter degli interventi previsti per la palestra interscolastica di Serra San Bruno e sulle condizioni della rete stradale nelle zone interne del Vibonese.

La riqualificazione della palestra interscolastica di Serra San Bruno rientra tra gli interventi candidati al finanziamento nell’ambito del Programma nazionale “Scuola e Competenze” 2021-2027 – Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). Il progetto riguarda l’adeguamento funzionale e la messa in sicurezza degli impianti della struttura, con un importo complessivo di 940 mila euro.

Il documento di indirizzo alla progettazione è stato approvato con una delibera del presidente della Provincia di Vibo Valentia, Corrado Antonio L’Andolina, e redatto dalla macrostruttura provinciale Edilizia scolastica. La deliberazione riguarda complessivamente tre interventi sul territorio: oltre alla palestra di Serra San Bruno, sono previsti anche la riqualificazione dell’area sportiva all’aperto del Convitto Alberghiero di Vibo Valentia e i lavori sulla palestra coperta del plesso Ite di Vibo Valentia. La realizzazione resta tuttavia subordinata all’approvazione del bilancio 2025-2027 e al successivo finanziamento ministeriale.

Su questo tema interviene il consigliere provinciale Carmine Mangiardi, che sollecita un’accelerazione dell’iter amministrativo.

«Naturalmente – osserva – mi auguravo che i lavori per la messa in sicurezza della palestra interscolastica di Serra San Bruno fossero già in una fase più avanzata, magari in appalto. Si tratta di una struttura importante per il territorio e per le attività sportive e scolastiche dei nostri giovani, per cui è fondamentale che l’iter proceda nel più breve tempo possibile».

Mangiardi richiama inoltre l’attenzione su altre opere attese nel comprensorio montano, tra cui il completamento della Strada provinciale n. 60 “Soriano-Pizzoni-Vazzano”, i cui lavori sono stati avviati da tempo ma non ancora conclusi. «Si tratta di infrastrutture strategiche – sottolinea – che incidono direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sullo sviluppo delle aree interne».

Il consigliere provinciale evidenzia anche le criticità della viabilità nelle zone montane. «In alcune strade – afferma – diversi utenti hanno corso seri rischi. È quindi necessario continuare a investire sulla manutenzione e sulla messa in sicurezza della rete viaria, soprattutto nei territori montani che spesso soffrono maggiormente l’isolamento».

Un ultimo riferimento riguarda i danni provocati dal maltempo che negli ultimi mesi ha interessato il territorio provinciale. «Gli eventi calamitosi hanno colpito un po’ tutta la provincia – osserva – ma in molti casi hanno avuto effetti più rilevanti nelle aree montane. Anche gli interventi di somma urgenza devono tenere conto delle reali priorità del territorio».

Secondo Mangiardi l’obiettivo resta quello di accelerare i procedimenti amministrativi e trasformare quanto prima gli interventi programmati in cantieri operativi e servizi concreti per le comunità locali.