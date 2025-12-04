Il gruppo consiliare di opposizione Guardare al Futuro ha depositato una proposta di deliberazione per chiedere al Comune di aderire al Protocollo d’intesa per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione, firmato in Prefettura a Vibo Valentia lo scorso 28 novembre 2025.

L’iniziativa, secondo i promotori, punta a colmare il ritardo di Parghelia rispetto agli altri Comuni della provincia che hanno già aderito allo strumento promosso dal Prefetto Anna Aurora Colosimo, considerato un modello avanzato di cooperazione istituzionale e prevenzione delle infiltrazioni criminali nell’economia turistica.

Cronaca

Secondo i consiglieri proponenti Vasinton, Ferrazzo e Minieri, l’adesione rappresenterebbe «un passo necessario per tutelare gli operatori onesti e rafforzare la credibilità del nostro territorio, fortemente legato al turismo e quindi esposto a potenziali tentativi di infiltrazione».

«Abbiamo chiesto al Consiglio – spiegano – di procedere rapidamente alla deliberazione, nella speranza di una condivisione totale. La legalità non appartiene a una parte politica: è un dovere comune e un investimento sulla sicurezza economica e sociale della comunità».

Il gruppo Guardare al Futuro auspica che la maggioranza guidata dal sindaco Antonio Landro accolga la proposta e che il tema venga discusso già nella prossima seduta consiliare. Per l’opposizione, l’adesione al protocollo costituirebbe anche un’occasione per inviare un segnale politico chiaro: prendere posizione in modo deciso contro ogni possibile ambiguità sul tema della legalità.

Nel comunicato, i consiglieri fanno riferimento anche a un recente episodio che, a loro dire, avrebbe generato malumore tra i cittadini: un’assessora comunale avrebbe pubblicamente sminuito un’iniziativa simbolica legata alla legalità. L’opposizione sottolinea che un atto formale come l’adesione al protocollo aiuterebbe l’amministrazione a riaffermare con coerenza l’impegno istituzionale su questi temi.

«Il Comune – concludono – ha la possibilità di dimostrare che trasparenza e legalità non sono slogan, ma scelte concrete. Chiediamo alla maggioranza di colmare con determinazione questo vuoto, per il bene della comunità e per il futuro di Parghelia».