Costantino Denami è il nuovo coordinatore del circolo del Partito democratico di San Costantino Calabro. L’investitura unanime è arrivata al termine dell’assemblea degli iscritti, convocata per fare il punto sull’organizzazione del Partito presso la Casa del Popolo “Enotrio Pugliese”. Al centro della discussione i temi e le priorità su cui concentrare l’attività politica e amministrativa, la campagna di adesione e le iniziative da realizzare sul territorio comunale.



Costantino Denami, agrotecnico e imprenditore agricolo, ha espresso la volontà di portare avanti questo percorso con l’obiettivo di «allargare il fronte della partecipazione con il coinvolgimento delle energie giovani e dai militanti storici, che rappresentano insieme le radici solide e i nuovi rami del Partito democratico nella realtà di San Costantino». Apprezzamento è stato poi espresso anche dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, «sin da subito vicino e attento nell’accompagnare la rinascita della comunità democratica sancostantinese e al quale chiediamo di sostenere il percorso che abbiamo iniziato».