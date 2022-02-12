Giovanni Di Bartolo candidato unico alla segreteria della Federazione di via Argentaria. Claudia Gioia e Francesco Colelli, invece, in corsa per la guida del circolo del capoluogo

Con la presentazione, avvenuta nella tarda serata di ieri, della lista dei candidati (anche se i nomi dovranno in queste ore passare comunque al vaglio della commissione) all’assemblea del Partito democratico di Vibo Valentia si sono completate tutte le formalità in vista del congresso provinciale democrat – che si terrà alla fine mese – per l’elezione del nuovo segretario di Federazione, il quale succederà all’uscente Enzo Insardà. Si tratta, tuttavia, di candidati già eletti nella massima assise dem del territorio perché la lista è una sola. Tradotto non ci sono concorrenti in quanto l’aspirante segretario del Partito democratico vibonese è uno solo: Giovanni Di Bartolo, che di fatto è il nuovo segretario. Una candidatura, questa, fortemente voluta dai dirigenti regionali e provinciali del Pd che – su precise direttive dei vertici nazionali – hanno voluto dare un segno di forte discontinuità con il passato e cercato un candidato unitario e di sintesi tra le tante anime dem. Ma il cammino non è stato comunque semplice. Sergio Rizzo, ex sindaco di Maierato, ha infatti ritirato la propria candidatura a segretario soltanto pochi giorni fa e solo dopo avere avuto lunghi colloqui con il segretario regionale del partito Nicola Irto, il quale ha svolto un lavoro di grande tessitura interna al fine di poter andare in maniera unitaria verso la fase congressuale.



Sempre Nicola Irto, inoltre, è stato il protagonista che ha fermato la scesa in campo di un altro “ribelle”: si tratta dell’ex consigliere regionale e già sindaco di Serra San Bruno Luigi Tassone, che per giorni aveva fatto intendere che era pronto anche lui a candidarsi alla guida della Federazione di via Argentaria. Alla base dei malumori, nel primo caso, vi sarebbe stato il mancato ascolto da parte dei dirigenti della base del partito nell’individuazione del candidato segretario e, nel secondo, la richiesta di maggiore rappresentatività regionale e provinciale della propria corrente. Ma questa ormai è acqua passata, una storia chiusa. Il sottile lavoro portato avanti dal segretario regionale, infatti, alla fine dei “negoziati” ha dato i suoi frutti facendo indietreggiare sia Sergio Rizzo che Luigi Tassone. E adesso il Partito democratico vibonese può guardare alla fase congressuale con maggiore serenità, ma soprattutto in maniera unitaria, con un solo candidato segretario e con una sola lista di candidati all’assemblea provinciale democrat.



Discorso diverso va fatto, invece, per il rinnovo del circolo cittadino di Vibo Valentia. Qui i candidati sono rimasti due perché alla fine l’unità è mancata: in campo Claudia Gioia, quest’ultima espressione del capogruppo consiliare democrat al Comune capoluogo Stefano Luciano, e l’uscente Francesco Colelli. Due le liste, dunque, con 14 candidati ciascuna al direttivo del circolo del capoluogo. [Continua in basso]

I candidati all’assemblea provinciale del Pd vibonese

Collegio 1) Michele Condò; Carla Bertucci; Francesco Rocco Scaramozzino; Collegio 2) Maria Grazia Curtosi; Gianni Marcello; Alessia Landro; Collegio 3) Giuseppe Carlino; Lorenzo Sharon; Vincenzo Romeo; Francesca Squillace; Collegio 4) Fabrizio Maiolo; Maria Carmen Aloi; Antonio Moncalieri D’Elia; Collegio 5) Francesca Rondinelli; Gianluca Gregorace; Tiziana Corallini; Gioacchino Puglisi; Caterina Rondinelli: Pasquale Marino; Collegio 6) Caterina Contartese; Antonio Monteleone; Michela Contartese; Michele Antonio Donato; Collegio 7) Adele La Rizza; Salvatore Crupi; Teresa Scarnato; Antonio Taverniti; Collegio 8) Rita Grillo; Rosario Lopreiato; Anna Grillo; Collegio 9) Aldo Angilleri; Giuseppina Monteleone; Federico Soriano; Azzurra Polito; Collegio 10) Maria Letizia Germinaro; Claudio Ruffa; Collegio 11) Fausta Mazzeo; Francesco Antonio Spanò; Sabrina Macchione; Collegio 12) Luca Rullo; Rosanna Lo Iacono; Marco Malvaso; Gina Immacolata Figliuzzi; Collegio 13) Carmelo Aiello; Nadia Fortuna; El Afia Abdhellha; Maria Barbieri; Bruno Battaglia; Maria Teresa Di Leo; Dario Staropoli; Daniela Esposito; Luca La Gamba; Rosita Giordano; Orlando Zangara; Doris Deodato; Romeo Aracri; Elena Maddalena Chiti; Collegio 14) Giuseppe Ciancio; Federica Maragò.

Le due liste dei candidati al direttivo del circolo cittadino

Lista a sostegno del candidato a segretario cittadino Francesco Colelli: Antonio Iannello; Maria Teresa Esposito; Carmelo Apa; Assunta Achille; Gernando Marasco; Girolama Manno; Antonino Ravenna; Federica Liduini; Leoluca La Gamba; Eugenia Maiolo; Pietro Esposito; Loris Monteleone; Francesco Serra; Annalisa Macrì.



Lista a sostegno della candidata a segretario cittadino Claudia Gioia: Laura Pugliese; Luciano Contartese; Stefano Mirabello; Giuseppe Tropeano; Francesco Fusca; Manuel Mangone; Maria Teresa Di Leo; Andrea Peroni; Simona Mercadante; Giovanna Zangara; Ilaria Cosentino; Fernanda Brasca; Foca Monteleone; Francesca Tavella.