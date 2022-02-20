Francesco Colelli, invece, continuerà a guidare il circolo cittadino di Vibo Valentia. Per lui un largo consenso di preferenze

Giovanni Di Bartolo – come d’altronde si sapeva – è il nuovo segretario provinciale di Vibo Valentia del Partito democratico, mentre Francesco Colelli è riconfermato a capo del circolo cittadino della città capoluogo. Per il rinnovo della guida della Federazione provinciale di via Argentaria nella giornata di oggi (urne aperte nei circoli democrat del Vibonese dalla ore 9 alle ore 20) hanno votato a Vibo città complessivamente 128 iscritti, mentre in tutta la provincia dovrebbero essere circa 600. E al termine dello scrutinio a Vibo città 74 sono state le schede bianche, appena 54 invece sono state le preferenze per il candidato segretario unico Giovanni Di Bartolo, sostenuto in modo compatto dalla dirigenza del Partito democratico, a cominciare dal segretario uscente Enzo Insardà, passando per l’attuale consigliere regionale Raffaele Mammoliti. Insomma, 74 schede bianche su 128 votanti è un dato su cui si dovrebbe comunque riflettere in quanto, evidentemente, è il segno che il partito almeno nel capoluogo non si è ritrovato compatto attorno alla figura del giovane studente universitario, così come invece fortemente auspicato alla vigilia della fase congressuale dai dirigenti regionali e provinciali. In ogni caso i dati ufficiali saranno comunicati dalla commissione regionale.



Per il circolo cittadino del capoluogo, invece, su 124 votanti, 104 sono state le preferenze per l’uscente Francesco Colelli (sostenuto in particolare dall’ex presidente della Provincia Enzo Romeo e dal consigliere comunale Stefano Soriano), mentre 20 sono state le schede bianche.