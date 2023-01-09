L’esponente della direzione provinciale democrat risponde a muso duro al presidente del consiglio comunale di Zambrone dopo le sue critiche al segretario del Pd Di Bartolo

«Premesso che non è mia abitudine esternare alla stampa la normale dialettica interna al partito e, che serietà politica, specie a ridosso di competizioni elettorali, imporrebbe restasse in tale alveo; la dichiarazione del presidente del consiglio comunale di Zambrone suscita degli interrogativi meritevoli di opportune risposte. In primo luogo, da componente della direzione provinciale del Partito democratico di Vibo Valentia, mai ho avuto il piacere di incontrare Giannini nelle molte riunioni convocate, né l’ho visto interessarsi delle elezioni provinciali né di altre tematiche». Così Domenico Lagadari, della direzione provinciale democrat, replica alle dichiarazioni di Marcello Giannini che ha espresso critiche al segretario provinciale dem Giovanni Di Bartolo a seguito della candidatura del sindaco di San Nicola da Crissa Giuseppe Condello a presidente della Provincia per la coalizione id centrosinistra. [Continua in basso]

«Pertanto – aggiunge -, mi chiedo da dove derivino le sue considerazioni sull’agire del segretario provinciale, il quale ha convocato più riunioni, tra l’altro, per condividere le scelte da intraprendersi in merito alle elezioni di secondo livello per la presidenza della Provincia. L’operato del segretario provinciale del Pd è stato contraddistinto dalla massima trasparenza e dalla partecipazione. Di certo, l’agire in solitudine denunciata da Giannini, non avendo egli partecipato alla vita di partito nella sua declinazione provinciale, si palesa in una mera asserzione priva di qualsiasi fondamento fattuale, essendo diametralmente opposta alla realtà. In secondo luogo, si impone di sapere da Giannini, non avendolo egli dichiarato se voterà, al di là delle critiche, il candidato indicato alla presidenza della Provincia, dal Partito democratico, ossia Giuseppe Condello. La mancata dichiarazione – aggiunge Lagadari – suscita interrogativi giacché essa potrebbe prestare il fianco a strumentalizzazioni. Giannini, oltre ad essere esponente del Pd, è anche presidente del Consiglio comunale di Zambrone, il cui sindaco L’Andolina è il candidato del centrodestra alla Presidenza della Provincia. Vi è di più, lo stesso ricopre tale ruolo in qualità di consigliere comunale eletto nella stessa lista del sindaco L’Andolina. Al fine di dirimere qualsiasi tipo di equivoco si rende necessario che Giannini chiarisca se intenda conformarsi alle scelte del Partito democratico o meno. Con l’occasione dichiaro il mio compiacimento più assoluto sull’agire del segretario provinciale Giovanni Di Bartolo che ha dimostrato di possedere grande acume politico facendo acquistare – chiude l’interessato – ruolo di assoluto prestigio al Partito democratico».

LEGGI ANCHE: Pd, pioggia di critiche per Di Bartolo anche dal dirigente Giannini: «Ha svilito il nostro partito»

Critiche al segretario provinciale del Pd, il sindaco di Vallelonga si “smarca”

Elezione presidente Provincia, gli amministratori Pd: «Scelta di Di Bartolo ci svilisce»