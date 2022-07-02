Al docente nonchè consigliere comunale è stato affidato il compito di promuovere la riorganizzazione delle strutture di circolo e dialogare con il mondo giovanile

A Pizzo, Carlo Capocasale è stato eletto alla guida del circolo cittadino Pd. All’indomani delle elezioni amministrative, l’assemblea degli iscritti è stata riunita per l’ordinario svolgimento del congresso cittadino. Al centro della discussione il risultato elettorale, i temi e le iniziative su cui lavorare per rafforzare l’iniziativa politica del partito e la presenza in consiglio comunale. Nella discussione è emersa in modo significatici l’esigenza di assumere come criterio guida l’indirizzo espresso dal segretario nazionale Enrico Letta che ha invitato i circoli ad aprirsi all’ascolto attento dei bisogni dei cittadini e a parlare ad una più ampia comunità democratica che continua a trovare il proprio baricentro nel partito democratico, come hanno dimostrato in modo evidente i risultati dell’ultima tornata elettorale. Peraltro, sono proprio tali principi a guidare l’attività di riorganizzazione del Partito Democratico, portata avanti sul territorio dal segretario provinciale Giovanni Di Bartolo, che trova ora ulteriore conferma e rafforzamento anche nella cittadina napitina. [Continua in basso]

La scelta del coordinatore è ricaduta su Carlo Capocasale, trentenne, docente, consigliere comunale, primo eletto nella lista guidata da Emilio De Pasquale, al quale è stato affidato il compito non solo di promuovere la riorganizzazione delle strutture di circolo orientandole ai temi di interesse concreto ma anche di riuscire ad intessere un dialogo con un mondo giovanile che ha dimostrato di avere interesse per la costruzione della casa comune.

Capocasale, ringraziando tutti gli iscritti al circolo per l’onore ricevuto, e fra questo anche il deputato Antonio Viscomi, ha accettato di assumere l’incarico ricordando che il rinnovamento non passa per la rottamazione ma semmai dalla integrazione delle esperienze e delle competenze e che pertanto il partito sarà inclusivo e plurale, un partito di tutti e che mai potrà essere proprietà di qualcuno. Ha poi preannunciato la volontà di ripristinare nel mese di settembre la festa dell’unità cittadina, secondo gli indirizzi dato dalla segreteria provinciale. Da tutto il circolo è stato poi rivolto un ringraziamento sentito al segretario uscente Raffaello Molé, che in questi anni ha fatto sentire sempre il suo impegno e continuerà ad essere fonte di energia e di esperienza per tutti.