Il Governo rimette in moto la riforma delle Province e apre la strada al ritorno delle elezioni a suffragio universale, superando uno degli aspetti più discussi della legge Delrio del 2014. Una novità destinata a incidere anche sugli equilibri politici del Vibonese, dove già a dicembre si tornerà alle urne per eleggere il presidente della Provincia, ma ancora con il sistema del voto indiretto, riservato a sindaci e consiglieri comunali.

Il Consiglio dei ministri, nella seduta di oggi, 25 novembre, ha infatti approvato il disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali, su proposta dei ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e degli Affari regionali Roberto Calderoli. Un intervento annunciato da tempo e che punta a restituire ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente i vertici delle amministrazioni provinciali.

A Vibo si voterà ancora con il vecchio sistema

Il via libera di Palazzo Chigi non avrà ricadute immediate sull’appuntamento elettorale vibonese, già fissato per domenica 27 dicembre con decreto del presidente facente funzioni Franco Barbalace. Quella approvata dal Consiglio dei ministri, infatti, non è una riforma già operativa, ma un disegno di legge delega che dovrà essere esaminato e approvato dal Parlamento, cui dovrà seguire l’adozione dei decreti legislativi di attuazione.

Un iter incompatibile con la ravvicinata scadenza elettorale vibonese. A scegliere il successore di Corrado L’Andolina, decaduto dalla carica, saranno dunque ancora i rappresentanti delle amministrazioni comunali, attraverso il meccanismo del voto ponderato, che attribuisce un peso diverso a ciascun elettore in funzione della fascia demografica del Comune di appartenenza.

Una partita politica che è entrata nel vivo, con l’annuncio della candidatura del sindaco di San Nicola da Crissa, Giuseppe Condello, che in questo modo ha agitato le acque ferme del centrosinistra nel quale sembra tramontata la candidatura del sindaco di Vibo Enzo Romeo e si è ancora alla ricerca di un candidato unitario (se mai ci sarà).

Elezione diretta e ritorno della Giunta provinciale

Il modello delineato dal Governo prevede non soltanto il ritorno all’elezione diretta del presidente, ma anche quella dei componenti del Consiglio provinciale e il ripristino della Giunta, cancellata dalla riforma del 2014.

Presidente e Consiglio saranno eletti contestualmente, in un unico turno, senza ballottaggio. A conquistare la presidenza sarà il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti, mentre un premio di maggioranza dovrebbe garantire la stabilità politica dell’amministrazione provinciale.

Sono previste inoltre soglie di sbarramento per l’assegnazione dei seggi e misure per assicurare l’equilibrio tra i sessi nella composizione delle liste elettorali e della Giunta.

Il disegno di legge interviene anche su altri aspetti dell’ordinamento degli enti locali, dalla valorizzazione delle forme associative tra Comuni all’aggiornamento dello status degli amministratori, passando per la revisione delle norme sull’ineleggibilità e sull’incompatibilità e il riordino delle disposizioni relative alla gestione finanziaria.

Il superamento della legge Delrio

A oltre dodici anni dall’approvazione della legge Delrio, si concretizza dunque un primo passaggio istituzionale verso il superamento del sistema che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, sottraendo ai cittadini la possibilità di eleggerne direttamente gli organi di governo.

Una questione particolarmente avvertita nel Vibonese, dove alle difficoltà finanziarie e amministrative dell’ente si è aggiunta negli anni la complessità di un sistema elettorale che lega la permanenza in carica dei vertici provinciali al mantenimento degli incarichi ricoperti nei Comuni. Un contesto che, sempre nel Vibonese, è reso magmatico dalle spinte centrifughe dei comuni dell’area montana che vorrebbero tornare sotto la Provincia di Catanzaro e quelli dell’Alto Mesima che invece cominciano a puntare a Reggio Calabria.

Il ritorno al suffragio universale cambierebbe profondamente anche la natura della competizione politica provinciale, riportando al centro delle campagne elettorali temi quali la viabilità, l’edilizia scolastica e la programmazione territoriale, sui quali gli amministratori sarebbero chiamati a confrontarsi direttamente con i cittadini.

Resta naturalmente aperta la questione delle risorse finanziarie e del personale necessario a garantire l’esercizio delle funzioni attribuite alle Province, che il solo ripristino dell’elezione diretta non sarebbe sufficiente a risolvere.

Per il momento, tuttavia, il Vibonese si prepara a vivere un’altra tornata elettorale senza il coinvolgimento diretto della popolazione. Quella del 27 dicembre potrebbe essere una delle ultime elezioni provinciali celebrate sul territorio con il sistema introdotto dalla legge Delrio. A stabilirlo saranno i tempi e gli esiti dell’iter parlamentare della riforma.