Il sindaco di San Nicola da Crissa rompe lo stallo e mette il proprio nome a disposizione della coalizione. Critiche alla gestione L'Andolina, appello al Pd e apertura al sindaco di Vibo

Giuseppe Condello rompe gli indugi e annuncia la propria candidatura alla presidenza della Provincia di Vibo Valentia (si vota il 27 dicembre). Il sindaco di San Nicola da Crissa, coordinatore provinciale di Italia Viva, decide di scendere in campo mentre nel centrosinistra prosegue il confronto per individuare una candidatura unitaria. Una mossa che punta a sbloccare una situazione di stallo e che arriva, secondo lo stesso Condello, a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste.

«Ho deciso di candidarmi alla presidenza della Provincia per mettere sul tavolo una proposta nata dal basso, sollecitata e condivisa da un altissimo numero di sindaci», annuncia Condello. Una scelta che definisce «matura e responsabile», compiuta per lanciare «un sasso nello stagno» e interrompere un'incertezza che, a suo giudizio, rischia di compromettere le possibilità di vittoria del centrosinistra. «Non si può più perdere un solo minuto: continuare a restare fermi significa esporsi al rischio concreto di perdere questa competizione elettorale e lasciare l'Ente alla deriva».

L'affondo sullo stallo del centrosinistra

È soprattutto agli alleati che Condello indirizza il suo messaggio. Il coordinatore di Italia Viva rivendica la necessità di preservare l'unità della coalizione, ma avverte che il tempo a disposizione si sta esaurendo.

«Ho sempre creduto e continuo a credere nella coesione del centrosinistra. In una fase così delicata, il perimetro della coalizione va salvaguardato, ma abbiamo il dovere di reagire». Il giudizio sull'attuale situazione è severo: «A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, il nostro schieramento sembra purtroppo ostaggio di uno stallo che non consente di sciogliere i nodi».

Un immobilismo che, secondo Condello, sta indebolendo la credibilità del centrosinistra agli occhi degli amministratori locali e rischia di favorire gli avversari. La sua candidatura, tuttavia, non viene presentata come una rottura con gli alleati, ma come una proposta da sottoporre all'intera coalizione.

«Metto questa proposta a disposizione dell'intera coalizione, a partire dal Partito Democratico che rappresenta il perno fondamentale e imprescindibile del centrosinistra». L'obiettivo dichiarato è trovare rapidamente un'intesa su un programma condiviso, aperto anche alle componenti civiche e riformiste.

Le critiche alla gestione L'Andolina e il rischio di perdere pezzi di provincia

La candidatura di Condello si accompagna a un giudizio fortemente critico sull'amministrazione provinciale degli ultimi anni. Il sindaco richiama la necessità di riprendere il percorso di risanamento finanziario e amministrativo avviato durante la presidenza di Salvatore Solano, che ritiene interrotto dalla successiva gestione.

«Dobbiamo rimboccarci le maniche per recuperare e riparare ai gravi danni prodotti in questi anni dalla destra e dalla gestione L'Andolina, che hanno lasciato l'Ente in una condizione di profonda difficoltà e isolamento», sostiene Condello, attribuendo precise responsabilità politiche alla precedente guida della Provincia.

Al centro della sua proposta indica questioni concrete come viabilità, edilizia scolastica e sostegno ai piccoli Comuni. Ma c'è anche un altro tema, diventato particolarmente attuale nel dibattito politico vibonese: le richieste di riaggregazione territoriale che interessano diversi centri della provincia.

Condello richiama esplicitamente le «spinte centrifughe delle aree periferiche, dove sempre più sindaci guardano con interesse verso il Catanzarese o il Reggino». Un fenomeno che, nella sua lettura, impone di restituire autorevolezza all'ente intermedio e di ricostruire un rapporto di fiducia con gli amministratori locali.

«Vibo ha bisogno di autorevolezza, visione e ascolto per non perdere pezzi», avverte.

La mano tesa a Enzo Romeo e l'appello all'unità

Un passaggio significativo della dichiarazione riguarda Enzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia e figura centrale nel confronto politico interno al centrosinistra in vista delle provinciali.

Condello gli rivolge parole di esplicito apprezzamento: «Un pensiero sincero e un attestato di stima autentica vanno a Enzo Romeo, che conosco e apprezzo come persona per bene, amministratore illuminato e politico di grande valore, la cui autorevolezza resta una risorsa preziosa per tutto il nostro campo».

Una dichiarazione che accompagna la disponibilità al dialogo con tutte le componenti della coalizione. Condello insiste, inoltre, sul carattere trasversale della propria proposta, ricordando che le elezioni provinciali sono di secondo livello e che a votare saranno sindaci e consiglieri comunali. Per questo rivolge il suo appello agli amministratori del territorio, indipendentemente dall'appartenenza politica.

La Provincia, sostiene, deve tornare a essere «la casa comune dei sindaci e dei consiglieri, un ente operativo e vicino ai bisogni concreti dei cittadini».

Resta dunque aperta la partita per individuare una candidatura condivisa. Condello mette ufficialmente il proprio nome sul tavolo, ma al tempo stesso chiede al centrosinistra di accelerare la ricerca di un'intesa: «È il momento di un grande atto di responsabilità collettiva: superiamo ogni esitazione e costruiamo subito quell'unità vera e sostanziale che rappresenta l'unica condizione indispensabile per vincere».