Il presidente provinciale di Fratelli d'Italia critica la riforma Delrio e invita il centrodestra a definire programmi e priorità prima di individuare il candidato alla guida dell'ente

Le prossime elezioni per la presidenza della Provincia di Vibo Valentia non possono trasformarsi nell'ennesima partita tra candidati, schieramenti ed equilibri politici. Prima di discutere di nomi, occorre mettere sul tavolo un progetto di sviluppo, individuare le priorità e restituire all'ente una prospettiva. È il messaggio che Pasquale La Gamba, presidente provinciale di Fratelli d'Italia, rivolge alla politica vibonese e, in particolare, al centrodestra in vista del rinnovo della guida dell'amministrazione provinciale.

Un intervento che arriva in una fase delicata per il futuro dell'ente, mentre il territorio è attraversato da spinte centrifughe che guardano alle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Un fenomeno nel quale La Gamba individua il sintomo di una crisi più profonda della rappresentanza politica e della capacità delle istituzioni vibonesi di rispondere alle esigenze delle comunità.

La critica alla legge Delrio e alla politica provinciale

Il punto di partenza è la riforma Delrio, voluta dal governo Renzi, che ha trasformato le Province in enti di secondo livello, sottraendo ai cittadini la possibilità di eleggerne direttamente gli organi. Una scelta che La Gamba definisce «scellerata», attribuendole parte delle responsabilità dell'indebolimento politico e istituzionale degli enti provinciali.

«La nostra Provincia, dall'entrata in vigore della legge Delrio, vive una condizione di profonda instabilità politica e istituzionale. Troppo spesso il valore della politica ha ceduto il passo a personalismi, contrapposizioni e piccole vittorie di parte, senza che vi fosse la capacità, o forse la volontà, di affrontare le grandi sfide e i sogni di questo territorio».

Una valutazione severa che investe la classe dirigente locale e la sua incapacità, secondo l'esponente di FdI, di costruire risposte adeguate ai problemi del Vibonese.

Le spinte verso Catanzaro e Reggio Calabria

La Gamba affronta anche il tema del possibile riassetto dei confini provinciali, tornato al centro del dibattito politico con le iniziative di alcune amministrazioni comunali che guardano a Catanzaro e alla Città metropolitana di Reggio Calabria.

«La convinzione di alcune amministrazioni comunali che guardare alle province vicine, come Catanzaro e Reggio Calabria, possa rappresentare una sorta di soluzione ai problemi del Vibonese è il segnale di una debolezza politica e istituzionale che non possiamo più permetterci».

Per il dirigente di Fratelli d'Italia, dunque, le richieste di trasferimento verso altre province dovrebbero indurre la politica vibonese a interrogarsi sulle proprie responsabilità, anziché limitarsi a contestare le scelte delle singole amministrazioni. «È necessario comprendere quali errori siano stati commessi e soprattutto costruire le condizioni per porvi rimedio».

«Prima il programma, poi il candidato»

È soprattutto sul percorso verso le elezioni provinciali che La Gamba concentra il proprio appello. Il confronto, sostiene, non può esaurirsi nella ricerca di una candidatura capace di tenere insieme gli schieramenti.

«La politica, prima ancora di scegliere un candidato alla Presidenza della Provincia, ha il dovere di chiarire quali idee, quali obiettivi e quale programma intenda portare avanti nel medio e lungo periodo. Non possiamo ridurre il confronto alla scelta di un nome o alla costruzione di equilibri contingenti».

Da qui la richiesta di definire una visione condivisa e impegni concreti, evitando di riprodurre una gestione «priva di prospettiva, condizionata da equilibri precari e interessi di breve respiro».

Il presidente provinciale di FdI richiama quindi le potenzialità economiche del territorio: dal turismo alle imprese e alle realtà industriali, fino ai borghi delle aree interne, depositari di un patrimonio storico e culturale che considera ancora insufficientemente valorizzato.

«Abbiamo risorse, competenze e potenzialità che attendono soltanto una classe dirigente capace di riconoscerle, metterle a sistema e trasformarle in opportunità di sviluppo».

Il messaggio al centrodestra

Nella parte conclusiva dell'intervento, La Gamba chiama direttamente in causa la propria coalizione. «Non possiamo abdicare al ruolo della politica. E non si tratta di mettere una bandierina su una poltrona o di conquistare una posizione di rappresentanza. Quello che oggi conta davvero è dare una visione e una prospettiva al nostro territorio provinciale».

Il riferimento è anche al percorso politico nazionale per il ritorno all'elezione diretta degli organi provinciali e il rafforzamento delle competenze degli enti, obiettivi sostenuti dal centrodestra.

Per La Gamba, tuttavia, l'eventuale riforma istituzionale non può sostituire l'assunzione di responsabilità della politica locale. La conclusione è un invito a cambiare impostazione: «La Provincia di Vibo Valentia non ha bisogno di una presidenza da conquistare, ma di un progetto da realizzare».