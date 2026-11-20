Grave fatto di cronaca sul territorio comunale di Mileto. Si tratta, nello specifico, di un atto intimidatorio perpetrato nelle scorse ore ai danni dell'impresa edile D'Auria Srl con sede a Lamezia Terme, in questi giorni alle prese con gli interventi conclusivi di ristrutturazione di piazza Sandro Pertini, spazio pubblico situato nella frazione Paravati. Secondo i primi riscontri, due persone a bordo di una moto e con il volto travisato dal casco si sono avvicinati ad alcuni operai della ditta, mentre stavano svolgendo il loro lavoro, minacciandoli apertamente. A dare notizia del grave episodio è stato il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, nel corso della seduta del consiglio comunale svoltasi ieri sera a palazzo dei normanni.

Piazza Pertini, Mileto

«Permettete di porgere la solidarietà mia e di tutta l'amministrazione comunale - ha affermato il primo cittadino - alla ditta esecutrice dei lavori in piazza Pertini, vittima l'altro giorno di un atto di intimidazione da parte di soggetti ignoti. La polizia e i carabinieri stanno indagando, perché qualcuno ha pensato di minacciare gli operai che stavano lavorando in quel cantiere. Stamattina sono stato in Prefettura e sono stato rassicurato. È in corso un'operazione di controllo - ha aggiunto - e speriamo che molto presto i lavori possano riprendere e concludersi felicemente. Per quanto ci riguarda, respingiamo atti di criminalità del genere, che non corrispondono al volere della nostra comunità, ma probabilmente a settori e soggetti particolari che purtroppo ci sono e che, anziché pensare al progresso civico, preferiscono violentare le persone per trarne profitto. Noi queste cose le condanniamo fortemente. Speriamo non si ripetano più - conclude Giordano - perché solo in ambiente tranquillo e sereno i lavori possono essere portati avanti e conclusi. Altrimenti si rischia di perdere le risorse e creare doppi danni al nostro territorio».