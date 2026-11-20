La Polizia blocca uno scambio di droga nel capoluogo lucano. In manette sei persone, tra cui due presunti corrieri vibonesi di 30 e 21 anni. Sequestrati anche altri 240 grammi di stupefacente

Due giovani originari della provincia di Vibo Valentia, rispettivamente di 30 e 21 anni, sono stati arrestati dalla Polizia a Potenza con l'accusa di aver trasportato dalla Calabria un carico di oltre due chilogrammi di cocaina. I due, entrambi incensurati, avrebbero svolto il ruolo di corrieri nell'ambito di un'operazione di consegna della sostanza stupefacente a due uomini del capoluogo lucano. Complessivamente sono sei le persone arrestate in flagranza di reato, tutte trasferite nel carcere di Potenza.

Le auto sospette e il pedinamento

L'operazione è scattata in seguito alla segnalazione di due automobili che si aggiravano nella zona commerciale nei pressi del carcere di Potenza. A insospettire gli investigatori sono state alcune manovre considerate anomale, tanto da far ipotizzare inizialmente che gli occupanti potessero essere coinvolti in furti in abitazione o in altre attività illecite.

Come riferito dalla Questura, le vetture effettuavano «manovre repentine e illogiche», circostanza che ha indotto gli agenti ad avviare un servizio di osservazione e pedinamento.

Durante gli accertamenti è stata individuata una terza automobile che, dopo essersi ricongiunta alle altre due, ha assunto la guida del convoglio in direzione di contrada Chianchetta. Le tre vetture hanno quindi raggiunto una villetta, dove è scattato l'intervento della Polizia.

La cocaina nascosta nel doppio fondo dell'auto

Le successive perquisizioni hanno consentito agli investigatori di scoprire oltre due chilogrammi di cocaina, precedentemente occultati nel doppio fondo di una delle automobili utilizzate per il trasporto.

Gli accertamenti sono stati estesi anche alle abitazioni potentine di due degli arrestati. Qui gli agenti hanno rinvenuto ulteriori 240 grammi circa di cocaina, insieme a bilancini di precisione e materiale destinato al confezionamento delle dosi.

Il ruolo dei due giovani vibonesi

Secondo la ricostruzione della Polizia, il carico proveniente dalla Calabria era destinato a due uomini di Potenza, nati nel 1961 e nel 1970, entrambi con numerosi precedenti penali. I due sarebbero stati affiancati da altrettanti potentini, locatari dell'immobile che avrebbe dovuto essere utilizzato come deposito della sostanza stupefacente.

Il trasporto della cocaina sarebbe stato invece affidato ai due giovani incensurati della provincia di Vibo Valentia, nati nel 1996 e nel 2005. La Questura non ha precisato i comuni di provenienza dei due corrieri né fornito ulteriori dettagli sull'origine del carico.

Per tutti e sei sono scattate le manette. Gli arrestati sono stati condotti nella casa circondariale del capoluogo lucano.