Si tratta di Brunella Aloe. La comunicazione ufficiale dell'Ufficio territoriale del Governo, che al momento non ha fornito ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa

La Prefettura di Vibo Valentia ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse in relazione alla scomparsa di Brunella Aloe, 35 anni, residente nel comune di Acquaro, nel Vibonese.

La comunicazione ufficiale è stata diffusa oggi, 19 novembre 2026, dall'Ufficio territoriale del Governo, che ha reso nota l'attivazione del dispositivo previsto per la gestione dei casi di persone scomparse.

Il piano provinciale per le persone scomparse

Il Piano provinciale costituisce lo strumento di coordinamento delle attività di ricerca, con il coinvolgimento delle autorità e delle strutture competenti, secondo le procedure previste per queste situazioni.

Al momento non sono state diffuse informazioni sull'abbigliamento della donna, su eventuali segni distintivi o sulle circostanze del suo allontanamento. Non sono inoltre disponibili indicazioni ufficiali sull'area nella quale si stanno concentrando le ricerche.

La Prefettura ha confermato l'attivazione del Piano provinciale, senza fornire altri particolari.