VIDEO | Maria e Francesca raccontano turni massacranti, stipendi decurtati e minacce. Due vicende diverse dietro la vetrina scintillante della località calabrese più famosa nel mondo: contratti disattesi, turni fino a 13 ore, riposi negati, buste paga mai consegnate e aggressioni fisiche. Al loro fianco Domenico Cortese, impegnato in un percorso di mobilitazione collettiva contro il fenomeno dello sfruttamento

«Mi ha tirato addosso dei bicchieri. Sono scivolata, mi sono fatta male alla schiena e ho sbattuto una gamba. Sono finita al pronto soccorso di Tropea. Tre giorni dopo mi è arrivata la lettera di licenziamento».

Maria (nome di fantasia) racconta seduta in automobile. Non vuole mostrare il volto, non vuole essere riconosciuta. È arrivata a Tropea dal Nord, dopo essersi innamorata del territorio durante una vacanza. Ha deciso di trasferirsi, portando con sé professionalità ed esperienza nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. Pensava di aver trovato un'opportunità. Dopo quattro anni, il bilancio è diverso.

Eppure le premesse (e le promesse) erano diverse: contratto per un impiego da aprile a ottobre e 2.300 euro al mese. Una proposta che la convince a rinunciare a un altro posto di lavoro, dove aveva già lavorato nella stagione precedente. Ma il lavoro comincia soltanto a maggio. Il contratto arriva a metà giugno e le condizioni sono cambiate. La durata è ridotta alla fine di agosto, l'inquadramento è diverso e la retribuzione non corrisponde affatto a quanto prospettato: «Mi hanno detto di non preoccuparmi, che la differenza me l'avrebbero data fuori busta, in nero. Alla fine, ingenuamente, ho firmato».

Maria racconta di aver lavorato tra le 12 e le 13 ore al giorno, a fronte di un contratto che prevedeva 6 ore e 40 minuti. Anche i pagamenti arrivavano con ritardo, intorno al 20 o al 23 del mese. La situazione precipita prima di Ferragosto, quando chiede di ricevere lo stipendio. Ne nasce una discussione con il titolare, durante la quale, secondo il suo racconto, viene aggredita e colpita con alcuni bicchieri. Al pronto soccorso le vengono riconosciuti giorni di infortunio.

La vicenda è ora seguita legalmente. Maria vuole recuperare quanto ritiene le spetti: Tfr, straordinari, ferie non godute e altre spettanze. Ma il suo racconto va oltre la vertenza individuale.

«Noi siamo quelli che portiamo avanti il turismo. Non bisogna sottostare a qualsiasi condizione pur di lavorare. Abbiamo una dignità, ci sono persone che hanno figli, famiglie, mutui. Poi gli imprenditori si lamentano che non trovano personale. Ma perché non lo trovano? Perché chi ha voglia di lavorare lo fanno scappare».

La seconda testimonianza

Francesca (anche questo è un nome di fantasia) – 50 anni, tre figli da mantenere – la incontriamo in un parco. Anche lei preferisce non farsi fotografare. Lavora da anni tra Tropea, Santa Domenica e Capo Vaticano. Il suo racconto attraversa diverse stagioni e diverse esperienze lavorative. Cambiano le strutture, ma alcuni problemi, dice, si ripetono: «Su dieci posti in cui ho lavorato, soltanto in due il contratto e gli orari venivano rispettati». Negli altri, racconta, ha conosciuto settimane senza riposo, Tfr mai ricevuto, buste paga introvabili e retribuzioni ridotte unilateralmente.

«In un posto lavoravo sette giorni su sette per 1.200 euro al mese. Nell'ultimo mese hanno deciso che c'era meno gente e mi hanno tolto 150 euro dalla busta paga, anche se io facevo lo stesso lavoro di prima. Il lavoro era uguale, ma secondo loro valeva meno».

In un'altra occasione, durante il periodo della pandemia, si sveglia alle cinque del mattino per andare al lavoro. Ha la febbre e sospetta di aver contratto il Covid. Avvisa il datore di lavoro, spiegando che non vuole mettere a rischio gli altri dipendenti e i clienti: «Mi hanno licenziata subito. Quando ho detto che volevo andare al Caf, mi hanno risposto che conoscevano gente, sapevano dove abitavo e sarebbero venuti a trovarmi».

L'ultima esperienza, quella che l'ha spinta a lasciare il posto, è particolarmente pesante. Lavorava occupandosi delle colazioni, dei dolci e della preparazione del buffet. L'orario effettivo, riferisce, non corrispondeva a quello indicato nel contratto. Le veniva chiesto di arrivare prima e di trattenersi più a lungo. Il giorno in cui prova a far valere i propri orari, arrivano le minacce.

«Il datore di lavoro mi ha detto: “Se te ne vai prima che il lavoro sia finito, vengo a casa tua e ti sistemo io”». Ha resistito per altri due giorni, poi ha deciso di non presentarsi più e di licenziarsi. Ma così non ha potuto accedere alla disoccupazione che avrebbe altrimenti potuto richiedere.

«Voglio andare via dalla Calabria. Prima ti fanno credere che fai parte della famiglia. E così dai sempre di più, anche quando non ce la fai e dovresti restare a casa. Ma quando sono stata male, mi hanno fatto capire che dovevo andare via».

La questione, per Francesca, riguarda anche il rapporto tra gli incassi delle strutture e le retribuzioni dei dipendenti. «Nel posto in cui lavoravo le camere costavano tra i 200 e 250 euro a notte. Dieci camere e tre dipendenti che prendevano nemmeno mille euro al mese».

Cortese: «Solo la mobilitazione collettiva può cambiare le cose»

Ad accompagnare Maria e Francesca è Domenico Cortese, responsabile regionale del Fronte Comunista. Le due testimonianze, spiega, sono soltanto una parte dei casi che il movimento sta seguendo sul territorio. Un impegno che ha già prodotto una dettagliata ricerca sui dati dello sfruttamento stagionale in Calabria, condotta con alcuni esperti dell'Unical. Il prossimo passaggio sarà un'assemblea con i lavoratori.

Per Cortese è questa la chiave, la mobilitazione collettiva: «Un lavoratore da solo può essere licenziato. Un datore di lavoro può mandare via una persona, ma non può licenziarne dieci tutte insieme, perché non riesce a sostituirle da un giorno all'altro. Quando i lavoratori si organizzano, il potere di ricatto diminuisce».

Maria oggi lavora in un'altra struttura, dove racconta di aver trovato orari rispettati e condizioni più regolari. Francesca, invece, deve ancora trovare una soluzione per mantenersi e sostenere i tre figli.

Due storie diverse, strutture distinte, ma lo stesso sistema. Tropea continua ad attrarre visitatori e lavoratori da tutta Italia. Ma dietro il boom turistico e i reel social delle star internazionali che celebrano la bellezza di questi luoghi, ci sono spesso anche storie di lavoratori sfruttati e vessati che della scintillante Perla del Tirreno conoscono solo il lato oscuro.