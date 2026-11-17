Resta detenuto in carcere Rinaldino Loielo, 31 anni, di Ariola di Gerocarne, coinvolto nell’operazione antimafia denominata “Conflitto” e ritenuto dalla Dda di Catanzaro e dai carabinieri l’armiere dell’omonimo clan che estende il suo potere su una vasta area delle Preserre vibonesi contendendolo alla cosca Emanuele. La seconda sezione penale della Cassazione ha infatti rigettato il ricorso di Rinaldino Loielo, avverso la decisione adottata dal Tribunale del Riesame di Catanzaro il 12 maggio scorso, a sua volta confermativa dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip distrettuale.

A Rinaldino Loielo è contestata la partecipazione all’associazione mafiosa riconducibile alla ‘ndrina Loielo nella quale avrebbe rivestito il ruolo di armiere, con il compito di custodire e occultare le armi in dotazione al sodalizio. Inoltre gli vengono contestati una pluralità di reati in materia di armi e di ricettazione aggravati dalle finalità mafiose e anche la detenzione di una pistola, in concorso con i cugini Valerio e Walter Loielo (quest’ultimo divenuto collaboratore di giustizia), in occasione del fallito agguato subito il 5 novembre 2015. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Cassazione – in riferimento alla sussistenza della consorteria - ricorda che “il Tribunale del Riesame ha sviluppato una motivazione analitica, né apparente né contraddittoria, ricostruendo il contesto criminale del locale di ‘ndrangheta dell'Ariola, la cui esistenza e operatività è stata accertata con pronunce irrevocabili nei procedimenti Luce nei boschi e Crimine”. I giudici hanno ritenuto che la 'ndrina Loielo, ridimensionata dall'eliminazione dei suoi vertici nel 2002 e dall'affermazione degli Emanuele, si sia riorganizzata a partire dal 2012 intorno a Rinaldo Loielo, cl. 1991, riprendendo la contrapposizione armata con la compagine Emanuele-Idà, per come dimostrato dai fatti di sangue verificatisi tra il 2012 e il 2018 e dalla recrudescenza del conflitto nel 2019”. Rinaldo Loielo (cl. ‘91) è il figlio del boss Giuseppe Loielo, mentre Rinaldino Loielo (cl ‘95) è figlio del boss Vincenzo Loielo. I fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo sono stati uccisi nell’aprile 2002 in un agguato nei pressi dell’acquedotto di Gerocarne. Un fatto di sangue per il quale sono stati condannati in via definitiva all’ergastolo il boss Bruno Emanuele e il suo braccio-destro Vincenzo Bartone.

L’esteriorizzazione del clan Loielo

La Cassazione ricorda poi i precedenti accertamenti giudiziali, “al pari di doti, copiate e riti di affiliazione, non sono stati assunti come prove autosufficienti della costituzione di una nuova associazione mafiosa, ma come indici di struttura e di continuità, da leggere congiuntamente alle manifestazioni operative attuali”. Quanto al procedimento «Black Widows», esso è richiamato “non quale prova diretta dell'esistenza della cosca Loielo, ma per ricostruire la faida con la compagine Emanuele, che costituisce uno degli elementi di esteriorizzazione dell'attività del gruppo”.

I giudici hanno inoltre escluso che “l'esteriorizzazione si riduca alla vicenda Monardo e alle violazioni in materia di armi, valorizzando invece la sequenza della contrapposizione armata con la compagine degli Emanuele-Idà (omicidi, tentati omicidi, agguati, pedinamenti, predisposizione di armi, selezione delle vittime in ragione del ruolo rivestito nello schieramento avverso), le richieste estorsive, il controllo del settore boschivo e il riconoscimento del gruppo da parte degli stessi sodalizi antagonisti”.

La partecipazione di Rinaldino Loielo alla cosca

Quanto alla partecipazione del ricorrente alla consorteria, il Tribunale del Riesame ha valorizzato in primis le dichiarazioni di Walter Loielo, collaboratore “inserito dal 2012 nella consorteria e legato da parentela agli esponenti apicali. Questi ha riconosciuto in fotografia il ricorrente («Rinaldino») come appartenente al gruppo e gli ha attribuito compiti di custodia e occultamento delle armi della cosca. Lo ha indicato inoltre come colui che, con lui e con Vincenzo Loielo spostò il deposito delle armi dopo l'arresto in flagranza, il 7 novembre 2015, di Loielo Rinaldo cl. 1991 e Loielo Valerio”. I giudici hanno ritenuto “significativo il coinvolgimento del ricorrente Rinaldino Loielo nel fallito agguato del 5 novembre 2015, rispetto al quale il collaboratore di giustizia ha riferito di una trappola ordita dai Loielo ai danni di Vincenzo Sabatino per incastrare gli Emanuele, dato riscontrato dalle intercettazioni captate nell'immediatezza del fatto”. Da tale episodio – ricorda la Cassazione –, il Tribunale del Riesame ha tratto una duplice indicazione, vale a dire che Rinaldino Loielo era “considerato dagli Emanuele un obiettivo da eliminare per indebolire la cosca avversaria e che si era prestato a programmare ed eseguire azioni di sangue nell'interesse del sodalizio”. Il Tribunale del Riesame, infine, ha richiamato una conversazione ambientale datata 8 novembre 2015, nella quale Rinaldino Loielo (intercettato) discorre con due donne del suo nucleo familiare circa il sequestro delle “armi avvenuto il giorno prima, mostrando di conoscere i luoghi di occultamento. Il ricorrente è quindi indicato come soggetto stabilmente inserito nel gruppo, con compiti precisi e concreti nella gestione dell'arsenale e nelle dinamiche della faida, il che realizza il «profilo dinamico» della partecipazione”. Da qui l’inammissibilità del ricorso proposto dagli avvocati Pamela Tassone e Vincenzo Cicino.