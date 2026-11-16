Regime differenziato speciale, ovvero carcere duro, confermato per Michele Galati, 46 anni, di Mileto. E’ quanto deciso dalla prima sezione penale della Cassazione che ha condiviso le argomentazioni del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Il ricorso di Michele Galati è stato rigettato e lo stesso è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali. Il regime del carcere duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) è stato applicato a Michele Galati il 18 giugno 2024 dal Ministero della Giustizia poiché coinvolto in diverse operazioni antimafia: in Maestrale-Carthago ha riportato in appello una condanna a 20 anni di reclusione per associazione mafiosa, estorsione, violazione della legge sulle armi, favoreggiamento aggravato, spaccio di stupefacenti e furto aggravato; in “Maestrale 3” altri 20 anni di carcere in primo grado per narcotraffico; in Rinascita Scott è stato condannato in via definitiva a 4 anni. Alla base della decisione di mantenere il carcere duro, anche altri carichi pendenti di Michele Galati per reati in materia di armi, estorsione e di occupazione di immobili, oltre alla sottoposizione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per cinque anni. Ricordato anche il fatto che il padre, Salvatore Galati, è anche lui sottoposto al ca rc ere duro e da tempo sta scontando una condanna definitiva per omicidio, mentre nei confronti di Michele Galati sono stati adottati quattro provvedimenti di trattenimento della corrispondenza da parte dell’amministrazione penitenziaria.

Il ruolo di Michele Galati

I giudici nel respingere il ricorso hanno poi ribadito il ruolo apicale assunto da Michele Galati “nell’ambito della ‘ndrina di appartenenza, ovvero quella di Paravati, dopo la carcerazione del fratello Fortunato, con conseguente assunzione di compiti decisionali in relazione a tutti i profili attinenti alla vita della cosca, quali: pianificazione strategica, gestione dei rapporti con gruppi rivali, inflizione di sanzioni agli associati, sostentamento economico dei detenuti, mantenimento dei rapporti con la struttura mafiosa present e in Lo mbardia tramite altri soggetti”. Sottolineato poi lo stretto legame, specie nel settore degli stupefacenti, con il boss di Zungri Giuseppe Accorinti (con il quale ha mantenuto anche contatti epistolari), e la frequentazione dei vertici di altre ‘ndrine del Vibonese quando Galati si trovava in libertà. Per la Cassazione, nel caso di specie, occorre salvaguardare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica, “con riferimento alla qualificata capacità criminale del detenuto”, attraverso l’applicazione del carcere duro, istituito “proprio per contenere la pericolosità dei detenuti collegati con organizzazioni criminali”.