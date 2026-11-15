Una donna di Paravati in avanzato stato di gravidanza è giunta in Ginecologia con gravissime complicanze ma i dottori dello Jazzolino sono riusciti a individuare il problema e a mettere in salvo mamma e piccolo
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La sanità vibonese fa ancora parlare di sé. Questa volta, tuttavia, non per una vicenda dai risvolti negativi, ma per evidenziarne pregi che pur ci sono. È il caso dell'episodio che ha riguardato la 42enne Rosy Polito, donna residente a Paravati, giunta a rischio vita e in avanzato stato di gravidanza allo “Jazzolino” di Vibo Valentia. A raccontare il tutto a Il Vibonese è lei stessa, decisa a dare rilevanza alla cosa e a ringraziare i “salvatori” suoi e del figlio appena nato, il piccolo Domenico Giuseppe.
«Sono arrivata in ospedale d'urgenza inviata dal mio ginecologo - sottolinea - dopo essere stata da lui visitata. Arrivata nel nosocomio, sono stata presa in cura dai medici del reparto di Ginecologia che mi aspettavano, già messi a conoscenza della gravità della situazione e di una pressione arteriosa che superava i 200 e che continuava a salire. Subito mi hanno sottoposto a un parto cesareo per salvare il bimbo. Dopo l'intervento chirurgico ho trascorso una notte tranquilla. I problemi, tuttavia, si sono registrati nella mattinata, quando ho iniziato a stare malissimo. Da un controllo effettuato - aggiunge - i sanitari hanno riscontrato una pressione con un picco di 250. Inutili i successivi tentativi per cercare di abbassarne i valori. Per fortuna, dopo ulteriori, celeri e approfonditi accertamenti, sono stati bravissimi a riuscire a scoprire e a diagnosticarmi una malattia rarissima, se non presa in tempo mortale, la sindrome di Hellp».
Una volta scoperto il problema, i medici dello Jazzolino hanno immediatamente trasferito Rosy Polito nel Reparto di Rianimazione, monitorandola ininterrottamente per tre giorni. «Ginecologi e cardiologi - prosegue - sono stati bravissimi. Hanno studiato la mia malattia e, alla fine, sono riusciti a salvarmi preservando la vita di Domenico Giuseppe. I ringraziamenti vanno al mio ginecologo, il dottore Vincenzo Mangialavori, alla sua equipe, a tutti i cardiologi e al Reparto di Rianimazione, ma anche al Nido che ha tenuto eccezionalmente in cura il mio bambino per due settimane, in attesa che mi riprendessi. Oggi sono qui a raccontarlo - conclude - anche perché ci tenevo a far sapere alla gente che l'ospedale di Vibo Valentia, spesso bistrattato, ha medici preparati, umani e gentilissimi».