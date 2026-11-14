La collisione poco prima delle 13. Tra le persone decedute l’imprenditore Alfredo Spizzirri, Carmela e Anna Maria Sicilia e una donna di 83 anni. Barbara Beltrano, 45 anni, era stata ricoverata in condizioni disperate ma non ce l’ha fatta

La tragedia si è consumata poco prima delle ore 13 di un sabato piovoso di novembre, lungo la Statale 107 tra Cosenza e Paola, già testimone silenziosa e inconsapevole in passato, di tanti altri eventi luttuosi.

Una Jaguar è entrata in collisione con una Opel Mokka all’interno della galleria Fiego, ad appena un paio di chilometri dallo svincolo di San Fili. L’impatto è stato devastante. Ed il bilancio terribile. Cinque le vittime, l’ultima è stata ricoverata in condizioni disperate nella terapia intensiva dell’Annunziata prima del decesso.

A perdere la vita la conducente della Opel, Anna Caterina Pollaci, 83 anni, di Mendicino. Viaggiava da sola, mentre sulla Jaguar erano in quattro; alla guida c’era Alfredo Spizzirri, cinquantenne imprenditore cosentino molto noto nell’area urbana. È morto sul colpo. Decedute anche Carmela Sicilia di 87 anni, che secondo quanto si è appreso, viaggiava sul sedile del passeggero, e la sorella Anna Maria Sicilia di 85 anni, seduta invece sul sedile posteriore insieme a Barbara Beltrano, 45 anni, che come detto, ha lottato tra la vita e la morte in ospedale. Immediati i soccorsi, allertati da altri automobilisti di passaggio. Sul posto sono prontamente intervenute diverse unità del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono condotte dal magistrato di turno Donatella Donato. Secondo una prima ipotesi, avvalorata anche da alcune testimonianze, entrambe le vetture marciavano verso Cosenza.

Un ruolo potrebbe averlo giocato il fondo stradale reso viscido dalla pioggia caduta in mattinata. Il traffico è rimasto bloccato in entrambi i sensi di marcia per molte ore. Il personale Anas e della Polizia Provinciale hanno provveduto a deviare gli automobilisti in transito verso la provinciale, conosciuta come strada del valico della Crocetta. Soltanto alle 17,45, dopo i rilievi e la rimozione delle auto incidentate, la circolazione è tornata regolare.