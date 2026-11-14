VIDEO | È deceduta anche la persona rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka nella galleria Fiego. Le altre quattro vittime erano morte sul colpo. Sul posto Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Anas
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Si aggrava il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto oggi, 14 novembre, sulla Statale 107, all'interno della galleria Fiego, nel territorio comunale di San Fili, in provincia di Cosenza. È morta in ospedale anche la donna rimasta gravemente ferita nello scontro tra una Jaguar e una Opel Mokka. Sale così a cinque il numero delle vittime, tutte le persone che si trovavano a bordo delle due automobili.
La donna, che viaggiava sulla Jaguar insieme ad altre tre persone, era stata soccorsa in condizioni gravissime e affidata alle cure dei sanitari del 118. Trasportata in ospedale, è deceduta a causa delle ferite riportate nell'impatto.
Il primo bilancio diffuso parlava di quattro morti e una persona gravemente ferita. Tre delle vittime si trovavano a bordo della Jaguar, mentre la quarta era il conducente della Opel Mokka. Con il decesso della donna ricoverata, il bilancio è salito a cinque morti.
Sul luogo dell'incidente sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cosenza, supportate dal personale del distaccamento di Rende, impegnate nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti. Presenti anche i sanitari del Suem 118, con l'ausilio dell'elisoccorso, i Carabinieri e il personale Anas.
La Statale 107 è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dall'incidente, per consentire i soccorsi, i rilievi e le operazioni necessarie alla rimozione dei veicoli e delle salme.
Restano da accertare le cause dello scontro. Saranno i rilievi effettuati dai Carabinieri a contribuire alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, che ha provocato la morte di tutti e cinque gli occupanti delle due vetture.