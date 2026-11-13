Attimi di forte apprensione lungo la strada provinciale 74, l'arteria che collega Vibo Valentia a Soriano Calabro, teatro di un grave incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica del sinistro, i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. La violenza dell'impatto ha immediatamente fatto temere il peggio, rendendo necessario un massiccio dispiegamento della macchina dei soccorsi.

I soccorsi prontamente sul posto

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tempestivamente le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nella messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata, insieme agli agenti della Polizia e ai carabinieri per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità. Data la gravità dello schianto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

Il bilancio definitivo è di tre persone ferite, tutte donne. Due di loro sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate d'urgenza all'ospedale "Jazzolino" di Vibo Valentia per le cure e gli accertamenti del caso. Per la terza donna coinvolta, una cinquantenne, si è invece reso necessario il trasferimento in elisoccorso presso il presidio ospedaliero “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro.

Nonostante il grande spavento e la violenza dell'urto, fortunatamente nessuna delle tre donne ferite verserebbe in pericolo di vita.