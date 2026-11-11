Da Vibo Marina a Tropea, da Nicotera a Sant'Onofrio, mattinata di gran confusione negli istituti scolastici. Al Liceo Scientifico nessuna email minatoria “originale”, quella proveniente da un indirizzo di Taiwan e inviata a centinaia di scuole italiane, ma alle 12.51 arriva un messaggio da un indirizzo italianissimo: «Siamo russi spietati, vi stiamo bombardando»

Evacuate anche le scuole di Tropea, Nicotera e Serra San Bruno. E la Garibaldi-Buccarelli a Vibo Valentia. Ormai si fa prima a dire quali sono gli istituti che non sono stati costretti a interrompere le lezioni perché non hanno ricevuto email intimidatorie, piuttosto che elencare quelli, la stragrande maggioranza, che hanno dovuto procedere con l'evacuazione di alunni e studenti, affinché le forze dell'ordine potessero effettuare i controlli. In alcuni istituti, come a Tropea, i ragazzi sono rientrati al termine dell'ispezione.

Il caos generato a livello nazionale dal primo messaggio proveniente da un indirizzo di Taiwan e inviato a centinaia di scuole potrebbe aver prodotto anche la più deleteria emulazione, con email che sembrano scritte apposta per creare ulteriore confusione e magari far sgombrare scuole che non avevano ricevuto il messaggio minatorio originale.

Come è capitato al Liceo Scientifico di Vibo Valentia, dove alle 12.51, dunque alcune ore dopo i primi allarmi, nella casella di posta elettronica della scuola è stato recapitato un messaggio stringato proveniente da un indirizzo italianissimo e probabilmente creato per l’occasione (“allarmebomba1” chiocciola eccetera eccetera): «Siamo russi spietati, vi stiamo bombardando». E nel caos generale tanto è bastato per far scattare l'evacuazione.

A rendere il clima di tensione della giornata, fortunatamente bella e calda, sono le immagini realizzate da Il Vibonese in piazza Municipio, a Vibo, con centinaia di ragazzi e ragazze che hanno affollato l'emiciclo in attesa che venisse detto loro se potevano andare a casa o dovevano ritornare tra i banchi.

Da Vibo Marina a Briatico, fino a Sant'Onofrio: la mappa delle evacuazioni

La mattinata di mercoledì 11 novembre è stata scandita da un susseguirsi di segnalazioni, evacuazioni e interventi delle forze dell'ordine. A Vibo Valentia sono stati interessati il Liceo Classico, l'Istituto tecnico industriale, l'Istituto tecnico per geometri, il Liceo Scientifico e l'Istituto comprensivo Garibaldi-Buccarelli.

L'allarme ha coinvolto anche l'Istituto comprensivo Vespucci-Murmura, con l'evacuazione dei plessi di Vibo Marina, Bivona e Briatico. A spiegare quanto accaduto è stata la dirigente Tiziana Furlano: «Dopo l'arrivo dell'email abbiamo seguito i protocolli, avvertito le forze dell'ordine e avviato l'evacuazione di tutti i plessi di Vibo Marina e Briatico: scuola Vespucci, De Maria-Presterà, Pennello-Cementificio, Bivona primaria, Briatico primaria e media».

Gli alunni sono stati accompagnati nelle aree di raccolta, tra cui piazza Satriani. «I ragazzi sono tranquilli, le forze dell'ordine stanno controllando gli edifici», aveva rassicurato la dirigente nelle prime fasi dell'emergenza.

Singolare la situazione della scuola Murmura, che sarebbe stata a sua volta evacuata, se non ci avessero già pensato i topi due giorni fa. Palazzo Gemini, infatti, è chiuso per consentire le operazioni di derattizzazione e sanificazione dei locali.

Le procedure di evacuazione hanno interessato anche l'Istituto comprensivo di Sant'Onofrio, che riunisce le scuole di Sant'Onofrio, Filogaso, Maierato e Stefanaconi. A queste si sono aggiunte, nel corso della mattinata, le segnalazioni relative agli istituti di Tropea e Nicotera.

Le email minatorie

All'origine della mobilitazione c'è un messaggio anonimo diffuso su scala nazionale, nel quale un sedicente Mikhail Andropov annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno degli edifici scolastici, accompagnando la minaccia con espressioni particolarmente violente.

Il messaggio, arrivato nella mattinata a centinaia di istituti italiani, ha imposto l'attivazione dei protocolli di sicurezza, con le forze dell'ordine chiamate a ispezionare le strutture.

Scuole svuotate e forze dell'ordine impegnate nei controlli

Per ore, dunque, la normale attività didattica è stata stravolta. Studenti e insegnanti fuori dalle aule, genitori in attesa di notizie, dirigenti scolastici impegnati a gestire le procedure di emergenza e polizia, carabinieri e vigili del fuoco mobilitati per effettuare le verifiche.

Uno scenario che si è ripetuto in decine di centri della Calabria, da Cosenza a Catanzaro, da Lamezia Terme a Reggio Calabria, con evacuazioni anche in diversi comuni delle rispettive province.

Ovviamente di bombe neppure l’ombra, fortunatamente, resta però il bilancio di una mattinata caotica, con migliaia di studenti coinvolti nelle evacuazioni e un imponente dispiegamento di personale per verificare minacce la cui provenienza e attendibilità sono ancora da accertare. Ma se questa è davvero la guerra ibrida che viene paventata in tutta Europa e che ha già colpito supermercati e voli aerei, siamo probabilmente solo all’inizio.