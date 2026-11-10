Rischia di avere ripercussioni di non poco peso l’eccezione sollevata oggi dagli avvocati Sergio Rotundo, Mariantonietta Iorfida, Antonio Galati e Alice Massara nel processo nato dall’operazione Imponimento in corso di celebrazione dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro. Si tratta del troncone ordinario del maxiprocesso con in totale 66 imputati. Gli avvocati Rotundo, Iorfida, Massara e Galati hanno in particolare sollevato un’eccezione d’inammissibilità del ricorso in appello presentato dall’ufficio di Procura di Catanzaro (Dda) essendo stato lo stesso depositato in modalità cartacea pur essendo in vigore alla data del 28 gennaio 2025 l’obbligo di deposito con modalità telematica attraverso l’applicativo sul portale del Tribunale. La questione è stata sollevata soltanto nell’udienza odierna, per come sostenuto dai difensori, in quanto si era in attesa della decisione da parte della Corte di Cassazione su analoga questione che è stata decisa in data 15 ottobre 2026 dalla seconda sezione penale che ha confermato l’inammissibilità dell’atto di appello presentato dall’ufficio di Procura in quel procedimento penale che proveniva dal Tribunale di Vibo Valentia. Il sostituto procuratore generale – che rappresentava l’accusa oggi in Corte d’Appello – ha chiesto ai giudici un termine per poter replicare all’eccezione difensiva che verrà decisa nell’udienza del 17 dicembre.

L’eccezione sollevata dai difensori rischia di far divenire definitive diverse assoluzioni decise in primo grado e rispetto alle quali è stato proposto appello da parte dell’ufficio di Procura. In particolare, la sentenza di primo grado del processo Imponimento è stata emessa il 19 giugno 2024 dal Tribunale collegiale di Lamezia Terme. La Procura distrettuale di Catanzaro ha presentato appello nei confronti di 26 imputati che nel giudizio di primo grado erano stati assolti oppure condannati a pene inferiori rispetto alle richieste della pubblica accusa. Per altre 40 posizioni, invece, sono stati i difensori dei condannati a presentare dichiarazione di appello avverso il verdetto di primo grado per un totale, quindi, di 66 imputati complessivi.

L’appello della Procura

Queste le posizioni appellate dalla Procura (con le relative richieste di pena già formulate dalla pubblica accusa nel mese di dicembre dello scorso anno) e per le quali si rischia ora la conferma del verdetto di primo grado se accolta l’eccezione: 3 anni Bruno Simone Anania, 33 anni, di Curinga; 20 anni Giovanni Anello, 32 anni, ex assessore del Comune di Polia, (condannato in primo grado a 3 anni); 25 anni e 4 mesi Rocco Anello, 33 anni, di Filadelfia; un anno e 6 mesi Antonio Attisani, 53 anni, di Francavilla Angitola (assolto in primo grado); 17 anni e 4 mesi Nazzareno Bellissimo, 42 anni, di Monterosso Calabro (condannato a 5 anni e 9 mesi in primo grado); 6 anni Raffaele Mariano Bertucci, 60 anni, di Spadola (assolto in primo grado); 15 anni Giuseppe Costantino, 41 anni, di Filadelfia (assolto in primo grado 15 anni); 3 anni e 4 mesi Francesco Crigna, 54 anni, ex vicesindaco di Parghelia (3 anni in primo grado); 10 anni per Giovanni Damiano Deodato, 70 anni, ex consigliere comunale di Cenadi (condannato a 2 anni e 9 mesi in primo grado); 4 anni per Gennaro D’Urso, 71 anni, di Sant’Angelo a Fasanella (Sa), assolto in primo grado; 10 anni e 4 mesi Giovanni Fabiano, 56 anni, di Chiaravalle Centrale (2 anni e 8 mesi in primo grado); 2 anni per Mario Galati, 65 anni, di Polia responsabile dell’Utc (assolto in primo grado); 2 anni Gaetano Gori, 39 anni, di Cardinale (assolto in primo grado); 11 anni e 10 mesi Maurizio Michienzi, 53 anni, di Filadelfia; prescrizione per Salvatore Pilieci, 42 anni, di Capistrano; 7 anni Rosario Pugliese, alias Cassarola, 58 anni, di Vibo Valentia (assolto in primo grado); 17 anni e 6 mesi Gaetano Ruscio, 40 anni, di Filadelfia (3 anni e 6 mesi in primo grado); 3 anni e 6 mesi Pasquale Scordo, 81 anni, di Tropea (3 anni in primo grado); 4 anni e 6 mesi Mario Serratore, 49 anni, di Filadelfia (prescrizione in primo grado); 12 anni e 8 mesi Emanuele Stillitani, 68 anni, di Pizzo (assolto in primo grado); 12 anni e 8 mesi Francescantonio Stillitani, 71 anni, di Pizzo (assolto in primo grado); 4 anni Maria Alfonsina Stuppia, 59 anni, di Pizzo, dirigente comunale (assolta in primo grado); 17 anni e 6 mesi Francescantonio Tedesco, 56 anni, di Ionadi, ex consigliere comunale di Vibo (assolto in primo grado); 6 anni Alessandro Teti, 54 anni, ex sindaco di Cenadi (assolto in primo grado); 4 anni per Giuseppe Tonietti, 54 anni, di Pizzo (assolto in primo grado); prescrizione per Franco Pontieri, 51 anni, di Nocera Terinese (3 anni in primo grado); prescrizione per Michelino Rizzo, 41 anni, di Filogaso (un anno in primo grado); prescrizione per Domenico Ruscio, 40 anni, di Filadelfia (10 mesi in primo grado).

Le posizioni appellate dai difensori

Per gli imputati la cui sentenza di primo grado è stata impugnata dai difensori, la Procura Generale di Catanzaro ha chiesto in appello la conferma del verdetto emesso dal Tribunale collegiale di Lamezia Terme ovvero: Antonio Anania, 43 anni, di Curinga (condannato in primo grado a 19 anni); Giuseppe Anania, 58 anni, di Curinga (condannato a 4 anni); Giuseppe Anello, 40 anni, di Filadelfia (condannato a 4 anni); Roberto Anello, 37 anni, di Filadelfia (condannato a 4 anni); Tommaso Anello, 60 anni, di Filadelfia (condannato a 30 anni); Giuseppe Bertucci, 49 anni, di Gerocarne (condannato a 3 anni e 6 mesi); Domenico Calabria, 55 anni, di Rombiolo (condannato a 4 anni); Francesco Caridà, 56 anni, di Pizzo (condannato a 12 anni); Antonio Cerra, 35 anni, di Lamezia Terme (condannato a 4 anni e 3 mesi); Damiano Ciancio, 53 anni, di Dasà (condannato a 3 anni e 6 mesi); Domenico Ciconte, 56 anni, di Sorianello (condannato a 10 anni e 4 mesi); Francesco Conidi, 34 anni, di Polia (condannato a 3 anni e 6 mesi); Bruno Cortese, 69 anni, di Capistrano, ex consigliere comunale (prescrizione); Francesco Cosmano, 37 anni, di Filadelfia (condannato a 4 anni e 6 mesi); Vincenzo Cutrullà, 63 anni, di Pizzo (condannato a 16 anni); Andrea Dominelli, 36 anni, di Chiaravalle Centrale (condannato a 3 anni e 2 mesi); Antonio Facciolo, 65 anni, di Sant’Onofrio (condannato a 15 anni); Giuseppe Fortuna, 62 anni, di Vibo Valentia (condannato a 8 anni); Nazzareno Franzè, 72 anni, di Cessaniti (condannato a 3 anni e 6 mesi); Teodoro Grizzaffi, 55 anni, Svizzera (condannato a un anno, 9 mesi e 10 giorni); Giuseppe Iozzo, 42 anni, di Monterosso Calabro (condannato a 4 anni e 6 mesi); Mario Iozzo, 65 anni, di Chiaravalle Centrale (condannato a 3 anni e 7 mesi); Pasquale Mazzotta, 53 anni, di Francavilla Angitola (prescrizione); Giuseppe Mercuri, 48 anni, di Limbadi (condannato a 2 anni e 8 mesi); Cosimo Monteleone, 70 anni, di Polia (condannato a 2 anni e 8 mesi); Francesco Notaris, 55 anni, di Maida (condannato a 20 anni); Francesco Perugino, 64 anni, di Maida (condannato a 16 anni e 8 mesi); Pasquale Rondinelli, 44 anni, di Filadelfia (condannato a 25 anni); Vincenzo Rondinelli, 46 anni, di Filadelfia (condannato a 17 anni); Filippo Ruggiero, 67 anni, di San Gregorio d’Ippona, ex sindaco (condannato a 7 anni e 4 mesi); Andrea Simone Suriano, 47 anni, di Piscopio (condannato a 3 anni e 6 mesi); Domenico Tripodi, 60 anni, di Portosalvo, frazione di Vibo (condannato a 12 anni e 6 mesi).

L’operazione era scattata nel luglio del 2020 ad opera della Guardia di finanza e dei carabinieri, con il coordinamento della Dda di Catanzaro, permettendo di ricostruire gli affari (dagli appalti nei boschi al controllo dei villaggi turistici) e le dinamiche mafiose del clan Anello di Filadelfia ma anche dei clan Bonavota di Sant’Onofrio, Cracolici di Maierato e Filogaso, Tripodi di Portosalvo e Lo Bianco-Barba-Pugliese di Vibo Valentia. Diversi i Comuni parti civili nel processo, oltre alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Regione Calabria, alla Provincia di Vibo e al Ministero dell’Interno.