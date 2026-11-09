La dottoressa della postazione di Tropea denuncia equipaggi incompleti e difficoltà nei trasferimenti tra ospedali: «Ho richiesto il ricollocamento immediato, non posso più far parte di un modello organizzativo che ha dimenticato gli obiettivi che dovrebbe avere»

«Lascio il 118». Alessia Piperno, medico dell’emergenza-urgenza della postazione di Tropea e sindacalista della Fp Cgil, ha chiesto all’Asp di Vibo Valentia il ricollocamento immediato. «Quando ho iniziato la mia attività al 118 mi sono da subito sentita un “medico utile”», scrive. Oggi definisce la sua scelta «una necessaria presa di posizione professionale e deontologica» e accusa Azienda Zero di portare avanti «un modello organizzativo che prescinde dalla centralità della componente medica a bordo dei mezzi di soccorso».

«La reperibilità è stata azzerata»

«Il personale medico del 118 si sta progressivamente azzerando senza che sia stato garantito un rimpiazzo», denuncia Piperno. «La reperibilità è stata azzerata e l’attività di presidio per i trasferimenti inter-ospedalieri è impraticabile». Le carenze, aggiunge, riguardano anche infermieri e autisti. Per coprire i turni, sostiene la dottoressa, si unisce il personale di due postazioni «per comporre almeno una squadra attiva».

Piperno dice di aver proposto ad Azienda Zero, per conto della Cgil, prestazioni aggiuntive per i dirigenti medici e turni extra per i convenzionati, aperti anche a professionisti esterni al 118. «A queste istanze, Azienda Zero ha risposto con il silenzio istituzionale».

La dottoressa contesta anche il modo in cui vengono calcolati i tempi di soccorso. «I tempi di arrivo sul target diffusi dalla stessa azienda non tengono conto della natura del mezzo inviato», sostiene, riferendosi alle ambulanze dei volontari prive di personale sanitario a bordo. Nell’impiego frequente dell’elisoccorso vede un altro segnale della carenza di mezzi medicalizzati su gomma.

A Regione e parlamentari del territorio chiede di «decretare il ritorno della gestione del servizio 118 in capo alle singole Asp». E sul suo futuro aggiunge: «La mia uscita dal servizio è un atto doveroso e di orgoglio per questa divisa, non un abbandono del territorio».

La “pasionaria” della sanità vibonese

Prima degli incarichi sindacali, Piperno si era già esposta come medico del 118. Nel gennaio 2025, in una lettera aperta a Roberto Occhiuto aveva denunciato le carenze di personale, i ritardi del nuovo ospedale e le difficoltà che il trasferimento del blocco operatorio dallo Jazzolino a Tropea avrebbe comportato per pazienti e ambulanze.

Con il Sindacato medici italiani ha denunciato la riduzione dei posti letto a Tropea e le carenze degli equipaggi. «Nelle cinque postazioni della provincia dovremmo avere trenta medici, oggi siamo soltanto sei», aveva raccontato a Il Vibonese lo scorso luglio. Ad agosto è stata annunciata la sua nomina a coordinatrice della medicina convenzionata per la Fp Cgil nell’Area vasta di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone.