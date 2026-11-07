L’impatto ieri sera. Coinvolte una Toyota Yaris e una Lancia Ypsilon. Quest'ultima è finita fuori strada dopo aver ruotato più volte su se stessa. Sul posto vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118

Brutto incidente stradale intorno alle 20.30 di ieri nei pressi della rotonda del supermercato MD di Vibo Valentia. Coinvolte due automobili: una Toyota Yaris e una Lancia Ypsilon. Quest’ultima, a seguito dello scontro, ha ruotato più volte su se stessa, finendo pericolosamente la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e personale del 118. Il tratto stradale è rimasto interrotto per alcune ore.

A bordo delle due automobili viaggiavano complessivamente tre persone. Due di loro, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, sono state trasportate in ambulanza all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni, stando alle prime informazioni, non sarebbero gravi.