Il 60enne, rientrato dalla Germania dopo una vita da emigrato, ha scoperto e colto un esemplare da Guinness. Stasera si festeggia al bar del paese con le pappardelle

Mentre la stagione dei funghi, almeno nelle zone collinari dell'Alto Mesima, volge ormai al termine, c'è chi riesce ancora a portare a casa un bottino da record. È il caso di Renato Fabrizio, 60 anni, di Pizzoni, protagonista di un ritrovamento davvero fuori dal comune: un porcino di oltre un chilo e mezzo, dalla forma decisamente particolare.

L'eccezionale esemplare è stato scoperto nei boschi di Pizzoni, tra gli arbusti di erica, durante una delle abituali escursioni di Renato, appassionato cercatore di funghi fin da ragazzo. Si tratta di un Boletus edulis, una delle specie di porcini più pregiate e apprezzate in cucina. A renderlo ancora più curioso è la sua conformazione, tanto che lo stesso Renato lo ha simpaticamente ribattezzato «porcino da parto gemellare».

Il ritorno dalla Germania e la passione per i funghi

Per il sessantenne, che da qualche anno è rientrato a Pizzoni dopo una vita trascorsa in Germania, dove era emigrato ancora ragazzino, la passione per i funghi non è mai venuta meno. E questa volta la sua esperienza di cercatore è stata premiata da un ritrovamento che, soprattutto a stagione ormai avanzata, ha davvero il sapore dell'eccezionalità.

La festa al Bar del Ciciaro e le pappardelle al porcino

La notizia ha già acceso la curiosità in paese e, naturalmente, un porcino di queste dimensioni merita di essere festeggiato. Il programma della serata prevede un primo momento di convivialità al Bar del Ciciaro, seguito da una tavolata nella quale il protagonista sarà proprio il gigantesco fungo. Il piatto forte? Immancabili pappardelle al porcino, per celebrare nel modo più gustoso una raccolta che Renato difficilmente dimenticherà.