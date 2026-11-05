Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro hanno proceduto all'arresto di un uomo di 38 anni, sorpreso nel capoluogo nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza, situato nella provincia di Vibo Valentia.

Il controllo è stato effettuato in via Pio X, dove i militari hanno notato l'uomo mentre, alla loro vista, tentava di sottrarsi all'accertamento. Tale comportamento ha richiamato l'attenzione degli operanti, che hanno quindi proceduto alla sua identificazione e alle conseguenti verifiche.

Dagli accertamenti è emerso che il trentottenne era sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora e che si trovava nel territorio del Comune di Catanzaro senza essere munito della prescritta autorizzazione. Le ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato precedenti analoghe violazioni degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione.

Alla luce degli elementi acquisiti, l'uomo è stato arrestato e ristretto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del giudizio direttissimo. All'esito dell'udienza, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto, senza tuttavia applicare alcuna misura cautelare nei confronti dell'indagato.