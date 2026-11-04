La Procura contesta il reato di falsità ideologica in atti pubblici. Tra gli imputati anche l’attuale primo cittadino Domenico Locane all’epoca vicesindaco. Il processo si aprirà dinanzi al Tribunale di Vibo il 4 maggio prossimo
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Falsità ideologica in atti pubblici. Questa l’ipotesi di reato per la quale il gup del Tribunale di Vibo Valentia, Giulia Conti, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti dell’ex sindaco del Comune di Ricadi, Nicola Tripodi, dell’intera sua giunta comunale e dei consiglieri di maggioranza dell’epoca (Domenico Locane, all’epoca vicesindaco e attuale primo cittadino; il consigliere comunale
Nel collegio di difesa, gli avvocati: Tommaso Zavaglia, Giovanni Vecchio, Carmine Pandullo, Domenico Colaci, Torindo Bonasera, Giuseppe Bagnato, Patrizio Cuppari, Caterina Varvaglione, Michelangelo Mirabello e Claudia Romano.