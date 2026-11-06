La donna stava transitando con la sua auto nei pressi della sezione della Polstrada quando ha accusato un malore. Provvidenziale l’intervento dell’agente che le ha praticato le prime manovre salvavita

Provvidenziale intervento di una poliziotta della Polstrada che, stamane, ha soccorso una giovane automobilista in via Manzoni, nel centro di Vibo Valentia.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 10, quando la donna, colta da malore, si è improvvisamente accasciata sul sedile mentre con la sua auto transitava a passo lento a pochi metri dalla sede della Polizia stradale. Notata la scena, l’agente si è precipitata in soccorso della malcapitata e, dopo aver allertato i soccorsi, ha iniziato le manovre Bls di primo soccorso, mantenendole fino all'arrivo dei sanitari.

Pochi minuti dopo, sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Il personale medico ha preso in carico la donna, trasportandola d'urgenza al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso, a seguito di un presumibile infarto cardiaco.

Grazie alla prontezza e al sangue freddo della poliziotta, per la giovane è stato possibile evitare conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi.