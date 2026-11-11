Un'email minatoria arrivata a centinaia di scuole in tutta Italia fa scattare i protocolli di emergenza dell'istituto Vespucci-Murmura. Alunni fuori dalle aule, controlli di polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La dirigente scolastica Furlano: «I ragazzi sono tranquilli, intanto le forze dell’ordine stanno controllando i plessi»

«Abbiamo seguito i protocolli, avvertito le forze dell’ordine e avviato l’evacuazione di tutti i plessi». Anche nel Vibonese scatta l'allarme bomba nelle scuole, dopo l'arrivo di un'email minatoria che questa mattina, mercoledì 11 novembre, ha raggiunto numerosi istituti scolastici in tutta Italia.

A confermare l'evacuazione delle scuole di Vibo Marina, Bivona e Briatico è la dirigente dell'istituto comprensivo Vespucci-Murmura, Tiziana Furlano, che spiega come siano state immediatamente attivate le procedure di sicurezza.

«Dopo l'arrivo dell'email abbiamo seguito i protocolli, avvertito le forze dell'ordine e avviato l'evacuazione di tutti i plessi di Vibo Marina e Briatico: scuola Vespucci, De Maria-Presterà, Pennello-Cementificio, primaria di Bivona, primaria e media di Briatico», riferisce la dirigente.

Gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici e accompagnati nelle aree di raccolta previste. «Alunni e studenti sono stati condotti in piazza Satriani, l'area di evacuazione, e sono tranquilli. Le forze dell'ordine stanno controllando gli edifici», aggiunge Furlano.

Sul posto sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri, impegnati nelle verifiche all'interno delle strutture scolastiche per accertare l'eventuale presenza di oggetti sospetti.

L'emergenza avrebbe coinvolto anche la scuola Murmura di Vibo Valentia, se l'edificio non fosse già stato chiuso nei giorni scorsi per la presenza di topi, precisa la dirigente.

Al momento non risultano comunicati gli esiti definitivi dei controlli. L'evacuazione è stata disposta a titolo precauzionale, in applicazione delle procedure previste in caso di segnalazioni di possibili ordigni.

Evacuati anche il Liceo Classico, l'Industriale e il Geometra di Vibo Valentia

L'allarme bomba ha coinvolto anche alcune scuole superiori del capoluogo. A Vibo sono stati evacuati anche il Liceo Classico, l’Alberghiero, l'Istituto tecnico industriale e l'Istituto tecnico per geometri. Anche in questi casi, gli studenti sono stati fatti uscire dagli edifici scolastici a scopo precauzionale, mentre proseguono le verifiche legate all'ondata di email minatorie che sta interessando numerosi istituti calabresi.

Evacuato anche l'Istituto comprensivo di Sant'Onofrio: coinvolte le scuole di quattro comuni

L'ondata di allarmi bomba coinvolge anche l'Istituto comprensivo di Sant'Onofrio, che riunisce le scuole di Sant'Onofrio, Filogaso, Maierato e Stefanaconi. Anche nei plessi dei quattro centri del Vibonese sono scattate le procedure di evacuazione, nell'ambito dell'emergenza che sta interessando numerosi istituti scolastici della provincia e dell'intera Calabria. L'istituto comprende complessivamente 12 plessi, distribuiti tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Si amplia così ulteriormente il numero delle scuole interessate dalle misure precauzionali dopo le evacuazioni di Vibo Marina, Bivona, Briatico e Vibo Valentia.

L'ondata di email minatorie in Calabria

Quanto accaduto nel Vibonese si inserisce in una vasta ondata di allarmi bomba che sta interessando scuole di tutta Italia, raggiunte da messaggi di posta elettronica contenenti minacce di attentati.

In Calabria, come riportato da Il Vibonese nella cronaca in aggiornamento, le evacuazioni hanno coinvolto numerosi istituti.

Nel Cosentino, segnalazioni sono arrivate da Bisignano, Acri, Montalto Uffugo, Scalea e Trebisacce. Nel Catanzarese, procedure di emergenza attivate a Lamezia Terme, dove sono stati evacuati diversi istituti, e nel capoluogo, tra cui il Petrucci, il Grimaldi e il plesso Sala-Mattia Preti del Don Milani.

Allarmi anche nel Reggino, con evacuazioni e controlli in alcuni istituti di Reggio Calabria e a Gioiosa Ionica. Nel Crotonese sono state evacuate le scuole di Isola Capo Rizzuto.

Le forze dell'ordine sono impegnate negli accertamenti per verificare la fondatezza delle minacce e risalire all'origine dei messaggi. Al momento non vi sono elementi per affermare che negli edifici scolastici del Vibonese siano effettivamente presenti ordigni.