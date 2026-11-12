Resta in carcere Ferdinando Bartone, 27 anni, di Gerocarne, coinvolto nell’operazione antimafia della Dda di Catanzaro denominata Jerakarni. E’ quanto deciso dalla sesta sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dagli avvocati Giuseppe Lo Presti e Pamela Tassone, difensori di fiducia di Ferdinando Bartone, ritenendolo infondato. Confermata, quindi, sia l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip, sia la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro del 29 aprile scorso. A Ferdinando Bartone viene contestato il reato di associazione mafiosa e più in particolare la partecipazione al clan guidato dalle famiglie Emanuele e Idà, articolazione del “locale” di ‘ndrangheta di Ariola di Gerocarne la cui esistenza è stata accertata da sentenze definitive e la cui operatività, anche sino all’attualità, è stata all’unisono “riferita – ricorda la Cassazione – da svariati collaboratori di giustizia, molti dei quali interni al circuito criminale. Il locale di ‘ndrangheta era noto per le faide interne tra la ‘ndrina capeggiata dagli Emanuele-Idà e quella riconducibile alla famiglia Loielo, contrapposte per il monopolio degli affari nel territorio vibonese”.

La “società minore” dell’Ariola e il ruolo di Bartone

Sempre la Cassazione ricorda poi che “la ‘ndrina Emanuele-Idà era stata, a sua volta, recentemente interessata da una scissione interna, dalla quale era scaturita la costituzione di una «Società minore» guidata da Salvatore Emmanuele e composta da giovanissime leve, tra cui figurava anche Ferdinando Bartone. Il gruppo, operante sotto il controllo della Società madre, alla quale veniva di volta in volta richiesto il placet, era prevalentemente dedito alla commissione di reati predatori, quali furti, ricettazioni e riciclaggi”.

Per inquadrare la figura di Ferdinando Bartone, alias “Mattia”, all’interno del gruppo mafioso (quanto meno sotto il profilo della gravità indiziaria), la Suprema Corte richiama una serie di elementi, tratti dal dato captativo e documentale e presi in considerazione anche dal Tribunale del Riesame come: la partecipazione del Bartone con alcuni sodali alla realizzazione di un furto e una ricettazione; il legame stretto che legava Bartone agli altri sodali; il fatto che Bartone fosse presente e a conoscenza delle azioni delittuose commesse anche dagli altri sodali; il fatto che Bartone avesse favorito la latitanza del figlio di Rosa Inzillo, compagna di Salvatore Emmanuele, capo del gruppo, offrendogli un rifugio e appoggio per evitarne l’arresto in esecuzione di misura custodiale; il fatto che Bartone - unitamente Salvatore Emmanuele e Antonio Farina - avesse effettuato controlli per la verifica della presenza di telecamere; la circostanza che Michele Idà avesse proposto ad altro sodale di chiedere l’arma a “Pio” , da “identificarsi in tal caso nella persona del ricorrente, posto che il di lui padre – così menzionato – era in carcere e considerato che si era soliti attribuire al figlio l’appellativo del padre; il fatto che in altro procedimento (c.d. Black Windows), Bartone fosse stato condannato per riciclaggio in concorso con altri sodali, “non avendo alcun significato l’esclusione dell’aggravante della mafiosità, non essendo noti all’autorità giudiziaria elementi acquisiti in seguito ad ulteriori approfondimenti investigativi”. Anche la Suprema Corte valorizza poi un colloquio del 12 gennaio 2018 intercorrente tra Salvatore Emmanuele e la compagna nel corso del quale il primo apertamente faceva i nomi dei “ragazzi” assoldati nella Società minore della ‘ndrangheta di Ariola, includendo espressamente anche “Mattia, nome con cui veniva pacificamente indicato Ferdinando Bartone nel contesto malavitoso”. Rilievo è stato infine dato dai giudici anche “ai manoscritti sequestrati presso l’abitazione di Bartone, da cui emerge il ruolo del di lui padre, Vincenzo Bartone, braccio destro degli Emanuele, nelle dinamiche associative e nell’affiliazione del ricorrente Ferdinando Bartone”.

La mancata menzione da parte di Walter Loielo

In ordine invece alla circostanza, “particolarmente valorizzata nel ricorso a sostegno della tesi innocentista di Bartone”, che Walter Loielo, uno dei principali collaboratori di giustizia della zona, non abbia menzionato Ferdinando Bartone, secondo la Cassazione “non assume valore dirimente, alla luce del contesto fattuale ricostruito dai giudici della cautela. L’omessa menzione non è, sul piano probatorio, equiparabile ad un’affermazione di non appartenenza al sodalizio”. Ciò in quanto il collaboratore di giustizia Walter Loielo può benissimo “non conoscerlo, tanto più – ricorda la Suprema Corte – che il collaboratore apparteneva al clan Loielo, contrapposto agli Emanuele-Idà”. In ogni caso, i giudici ricordano anche che, stando alla ricostruzione operata nel provvedimento impugnato, il ricorrente Ferdinando Bartone “rientrava tra le giovani e giovanissime leve cooptate nella Società minore capeggiata da Salvatore Emmanuele e che era dedita a uno specifico settore di affari. Dunque, non è inverosimile che il collaboratore potesse “non conoscerlo, tanto più che apparteneva al clan Loielo, contrapposto agli Emanuele-Idà”. Anche per la Suprema Corte, il dato “unificante degli elementi valorizzati dal Tribunale del Riesame risiede, da un lato, “nell’esplicita inclusione di «Mattia» - soprannome riferibile a Ferdinando Bartone - nel gruppo dei «ragazzi» diretto da Salvatore Emmanuele e, dall’altro, nella sollecitazione rivolta all’odierno ricorrente dal padre Vincenzo Bartone, storico appartenente alla ‘ndrina Emanuele-Idà, affinché continuasse a operare nel descritto contesto malavitoso”.

Da ricordare che Vincenzo Bartone sta scontando unitamente a Bruno Emanuele la condanna all’ergastolo in via definitiva per il duplice omicidio dei fratelli Giuseppe e Vincenzo Loielo, uccisi nei pressi dell’acquedotto di Gerocarne nell’aprile del 2002.