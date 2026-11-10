I piccoli sono stati lasciati davanti alla struttura gestita dall'associazione. La denuncia e l'avvertimento ai responsabili: «È un reato. Pensavate di farla franca?». Poi l'appello contro le cucciolate indesiderate: «Sterilizzate o non prendete cani»

Una scatola di cartone, diversi cuccioli ammassati uno sull'altro e nessuna traccia di chi li ha lasciati lì. È la scena che si sono trovati davanti i volontari dell'associazione Argo, impegnata nella gestione del canile di Vibo Valentia. Un nuovo episodio di abbandono che ha suscitato indignazione tra coloro che ogni giorno si occupano di accudire e proteggere gli animali senza una famiglia.

I piccoli sono stati lasciati davanti alla struttura, all'interno di uno scatolone sistemato accanto alla recinzione. Una sistemazione improvvisata, come mostra anche la fotografia diffusa dai volontari, nella quale si vedono i cagnolini stretti gli uni agli altri. Un'immagine che racconta da sola la fragilità degli animali e l'irresponsabilità di chi ha deciso di disfarsene.

Durissima la denuncia dell'associazione Argo, che attraverso i social ha espresso tutta la propria amarezza: «Un gesto vile, da persone vigliacche, che dimostra ancora una volta quanto possa essere profonda l'irresponsabilità umana».

«Pensavate di farla franca? Ci sono le telecamere»

Ma nella denuncia dei volontari c'è anche un avvertimento rivolto direttamente agli autori dell'abbandono. L'area sarebbe infatti sottoposta a videosorveglianza, circostanza che potrebbe consentire di risalire ai responsabili.

«Abbandonare degli animali non è soltanto un atto moralmente vergognoso: è un reato, punito dalla legge. E se la sensibilità e il rispetto per la vita non vi hanno suggerito di comportarvi diversamente, forse sarebbe bastato alzare lo sguardo per accorgervi della presenza delle telecamere. Pensavate di farla franca?», scrivono i volontari.

Parole che esprimono anche la frustrazione di chi si trova a dover fronteggiare continuamente le conseguenze dell'incuria e dell'irresponsabilità altrui. Il canile è un luogo di accoglienza e tutela, non un punto nel quale abbandonare indisturbati gli animali di cui non ci si vuole più occupare.

«I cuccioli sono stati lasciati davanti a una struttura che ogni giorno si impegna per salvare vite, non per diventare il luogo dove qualcuno scarica impunemente le proprie responsabilità», sottolinea Argo.

L'appello alla sterilizzazione e al rispetto degli animali

L'episodio riporta al centro dell'attenzione anche il problema delle cucciolate indesiderate, una delle cause che alimentano il fenomeno dell'abbandono e contribuiscono a mettere sotto pressione rifugi e associazioni di volontariato.

Da qui l'appello dell'associazione alla responsabilità dei proprietari, attraverso la sterilizzazione degli animali e una maggiore consapevolezza degli impegni che comporta accogliere un cane in famiglia.

«Gli animali non sono oggetti di cui liberarsi quando diventano scomodi. Sono vite, e meritano rispetto», ricordano i volontari, affidando poi a poche parole un messaggio inequivocabile: «Sterilizzate! O non prendete cani».

L'abbandono di animali è un reato previsto dall'articolo 727 del Codice penale, che contempla la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

Per i volontari di Argo, intanto, resta soprattutto l'amarezza di fronte all'ennesimo gesto di irresponsabilità. E la richiesta che quanto accaduto non passi sotto silenzio: «L'abbandono non può e non deve restare impunito».