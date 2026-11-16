Gli agenti della Squadra Volante raggiungono e bloccano due persone che tentavano di allontanarsi dopo aver cercato di introdursi in un’abitazione privata. Uno dei fermati si libera di un cacciavite e di un paio di guanti. Per entrambi scatta l’obbligo di dimora con permanenza notturna in casa

È stato l’allarme antintrusione di un’abitazione a far scattare l’intervento della Polizia di Stato, che ha portato all’arresto di due persone per tentato furto aggravato in concorso. È accaduto a Vibo Marina, dove gli agenti della Squadra Volante sono riusciti a intercettare e bloccare due persone in fuga nei pressi dell’immobile.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale operativa della Questura di Vibo Valentia per l’attivazione di un sistema di allarme. Sul posto sono stati immediatamente inviati due equipaggi della Squadra Volante.

L'inseguimento e il sequestro del cacciavite

Giunti in prossimità dell’abitazione, i poliziotti hanno notato alcune persone che si davano a precipitosa fuga. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare due dei fuggitivi.

Durante la fuga, uno dei due si è disfatto di un paio di guanti da lavoro e di un cacciavite, oggetti successivamente recuperati dai poliziotti e sottoposti a sequestro.

I successivi accertamenti effettuati nell’abitazione hanno consentito agli agenti di riscontrare evidenti segni di effrazione su tre porte e una finestra, compatibili, secondo quanto riferito dalla Questura, con l’utilizzo di un cacciavite.

Arresti convalidati, disposto l'obbligo di dimora

Alla luce degli elementi raccolti, i due fermati sono stati arrestati con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato in concorso.

Nella giornata del 16 novembre, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato entrambi gli arresti, disponendo nei confronti dei due indagati la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dichiarata dalle ore 21 alle ore 6.