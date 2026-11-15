Resta ristretto in regime di carcere duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) Simone Melluso, 41 anni, di Briatico, ritenuto elemento di spicco dell’omonimo clan. E’ quanto deciso dalla prima sezione penale della Cassazione che ha rigettato il ricorso di Melluso avverso una precedente decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Per i giudici, il regime di carcerazione differenziato disposto dal Ministero della Giustizia nei confronti di Simone Melluso è giustificato: dalla sua qualità di elemento apicale, insieme al fratello Emanuele (quali nuovi vertici), del clan Melluso di Briatico federato agli Accorinti-Bonavita; dal suo coinvolgimento nell’operazione Maestrale-Olimpo con condanna a 16 anni nel luglio scorso per associazione mafiosa e altri reati; il coinvolgimento nell’operazione Costa Pulita che l’aveva portato ad una scarcerazione per decorrenza termini proseguendo così, “durante l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il suo ruolo di rilievo all’interno della struttura di ‘ndrangheta presente sul territorio di Briatico avanzando pretese estorsive, rivendicando la fetta spettante alla cosca Accorinti-Melluso ed esercitando l’influenza mafiosa della famiglia di appartenenza con particolare riguardo alla spartizione dei proventi illeciti delle ‘ndrine vibonesi”. Dall’operazione Maestrale è emerso inoltre che Simone Melluso “non intrattiene dei semplici contatti con un’associazione criminale, ma di fatto svolge un ruolo organizzativo e funzionale all’esistenza e all’operatività dell’organizzazione medesima, tanto da rappresentare fonte possibile di direttive criminali”. Infine, dopo l’applicazione del regime del carcere duro, due missive sono state oggetto di non inoltro da parte del Magistrato di sorveglianza del carcere di L’Aquila. Anche per la Cassazione, quindi, vi sono “gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica e collegamenti attuali con la criminalità organizzata” da parte di Simone Melluso, con il concreto pericolo che lo stesso, se lasciato nel regime detentivo ordinario, possa mantenere i contatti con l’esterno e contribuire con le proprie capacità a “sostenere e a gestire in termini decisionali le attività illecite del gruppo di appartenenza”. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente Simone Melluso anche al pagamento delle spese processuali.